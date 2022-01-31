شؤون فلسطينية

الخارجية الإسرائيلية تشن هجوماً كبيراً على "العفو الدولية"

الخارجية الإسرائيلية تشن هجوماً كبيراً على "العفو الدولية"
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، إنه من المتوقع أن تنشر منظمة العفو الدولية "أمنستي" فرع بريطانيا، "تقريرًا كاذبًا ومنحازاً ومعادياً للسامية غدًا".

ودعت الخارجية الإسرائيلية، المنظمة إلى التراجع عن عزمها نشر التقرير الذي يمثل وفق وصفها "الكيل بمكيالين والشيطنة من أجل نزع الشرعية عن إسرائيل". 

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد: إن منظمة العفو "تستشهد بأكاذيب تنشرها المنظمات الإرهابية، لذا ترفض "إسرائيل" بشكل قاطع جميع المزاعم الكاذبة التي تظهر في التقرير"، وفق زعمه.

واتهمت منظمة العفو الدولية (آمنستي)، إسرائيل بارتكاب جرائم فصل عنصري.

وقالت المنظمة في تقرير لها من المقرر نشره يوم غد الثلاثاء تحت عنوان "نظام الفصل العنصري (أبارتهايد) الإسرائيلي ضد الفلسطينيين: نظامٌ قاسٍ يقوم على الهيمنة وجريمة ضد الإنسانية"، إن إسرائيل متورطة في "هجوم واسع النطاق موجه ضد الفلسطينيين يرقى إلى جريمة الفصل العنصري ضد الإنسانية".

وكانت المنظمة، الحائزة على جائزة نوبل للسلام عام 1977، قد أدانت في السابق سياسات إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة واتهمتها بارتكاب جرائم حرب خلال عام 2014 في قطاع غزة، لكن هذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها المنظمة رسميا مصطلح "الفصل العنصري" لوصفها.

وجاء التقرير في أعقاب تقرير مماثل لمنظمة "هيومان رايتس ووتش" في نيسان/ إبريل الماضي، فبينما اتهم تقرير "هيومن رايتس ووتش" إسرائيل بالتمييز ضد الفلسطينيين في جميع المناطق الواقعة تحت سيطرتها، ولكن بممارسة الفصل العنصري فقط في المناطق الواقعة خارج حدود عام 1948، فإن تقرير منظمة العفو الدولية يطبق مصطلح "الفصل العنصري" على العمليات داخل الـ48 أيضا.

ويؤكد التقرير أن "جميع الإدارات المدنية والسلطات العسكرية في إسرائيل تقريبا" متورطة "في تطبيق نظام الفصل العنصري ضد الفلسطينيين في جميع أنحاء إسرائيل وفي الضفة الغربية وقطاع غزة"، وكذلك "ضد اللاجئين الفلسطينيين وأحفادهم خارج الإقليم".

أخبار ذات صلة

&#34;المالية&#34; بغزة تكشف عن أسعار المحروقات والغاز لشهر فبراير

"المالية" بغزة تكشف عن أسعار المحروقات والغاز لشهر فبراير

وزيرة المرأة: أكثر المناطق تأثرا بتغير المناخ في فلسطين هي قطاع غزة

وزيرة المرأة: أكثر المناطق تأثرا بتغير المناخ في فلسطين هي قطاع غزة

البطش: من يتحمل مسؤولية إفشال &#34;المركزي&#34; هو من يعقده دون إجماع وطني

البطش: من يتحمل مسؤولية إفشال "المركزي" هو من يعقده دون إجماع وطني

البرغوثي يرحب بتقرير العفو الدولية الذي اتهم إسرائيل بارتكاب جرائم فصل عنصري

البرغوثي يرحب بتقرير العفو الدولية الذي اتهم إسرائيل بارتكاب جرائم فصل عنصري

منظمة العفو الدولية تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم فصل عنصري

منظمة العفو الدولية تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم فصل عنصري

سلطات الاحتلال تخطر عائلة سالم في الشيخ جراح بإخلاء منزلها

سلطات الاحتلال تخطر عائلة سالم في الشيخ جراح بإخلاء منزلها

&#34;الخارجية&#34;: لابيد يعتمد الكذب للرد على تقرير منظمة العفو الدولية

"الخارجية": لابيد يعتمد الكذب للرد على تقرير منظمة العفو الدولية

خلال أربعة أشهر.. 700 ألف شخص زاروا جناح فسلطين في معرض &#34;إكسبو دبي&#34;

خلال أربعة أشهر.. 700 ألف شخص زاروا جناح فسلطين في معرض "إكسبو دبي"

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

وزيرة المرأة: أكثر المناطق تأثرا بتغير المناخ في فلسطين هي قطاع غزة

وزيرة المرأة: أكثر المناطق تأثرا بتغير المناخ في فلسطين هي قطاع غزة

البرغوثي يرحب بتقرير العفو الدولية الذي اتهم إسرائيل بارتكاب جرائم فصل عنصري

البرغوثي يرحب بتقرير العفو الدولية الذي اتهم إسرائيل بارتكاب جرائم فصل عنصري

خلال أربعة أشهر.. 700 ألف شخص زاروا جناح فسلطين في معرض &#34;إكسبو دبي&#34;

خلال أربعة أشهر.. 700 ألف شخص زاروا جناح فسلطين في معرض "إكسبو دبي"

شاهد: مستوطنون يهاجمون فتياتٍ مقدسيات في حي الشيخ جراح

شاهد: مستوطنون يهاجمون فتياتٍ مقدسيات في حي الشيخ جراح

مجدي ضهير: نتوقع استمرار زيادة أعداد إصابات (كورونا) بشكل مستمر ويومي بالقطاع

مجدي ضهير: نتوقع استمرار زيادة أعداد إصابات (كورونا) بشكل مستمر ويومي بالقطاع

طالع: عدة قرارات &#34;مهمة&#34; لمجلس الوزراء برئاسة اشتية

طالع: عدة قرارات "مهمة" لمجلس الوزراء برئاسة اشتية

فصائل بغزة: انعقاد المجلس المركزي دون توافق وطني &#34;سيعزز الانقسام&#34;

فصائل بغزة: انعقاد المجلس المركزي دون توافق وطني "سيعزز الانقسام"

تفاصيل اجتماع الرجوب مع أمين عام جامعة الدول العربية في القاهرة

تفاصيل اجتماع الرجوب مع أمين عام جامعة الدول العربية في القاهرة

منوعات

شاهد: أشرف عبدالباقي يكشف عن أول مهنة لمحمد سعد قبل الشهرة

شاهد: أشرف عبدالباقي يكشف عن أول مهنة لمحمد سعد قبل الشهرة

شاهد: تامر حسني يتحول لنسخة من وائل كفوري ويصدم الجميع

شاهد: تامر حسني يتحول لنسخة من وائل كفوري ويصدم الجميع

أحمد فهمي يحدث ضجة بتصريحاته عن الفن&#34; مش عيب يكون بدون أخلاقيات&#34;

أحمد فهمي يحدث ضجة بتصريحاته عن الفن" مش عيب يكون بدون أخلاقيات"

ما حقيقة إعتزال إلهام شاهين عالم الفن؟

ما حقيقة إعتزال إلهام شاهين عالم الفن؟

شاهد: شبيهة فرح الهادي تثير الجدل بآخر ظهور لها

شاهد: شبيهة فرح الهادي تثير الجدل بآخر ظهور لها

شاهد: حورية فرغلي تصدم الجمهور بتصريحات جريئة خلال أزمتها الصحية

شاهد: حورية فرغلي تصدم الجمهور بتصريحات جريئة خلال أزمتها الصحية

بسبب نعيه لجدته.. الجمهور يشن هجومه على حسام حبيب

بسبب نعيه لجدته.. الجمهور يشن هجومه على حسام حبيب

ما حقيقة مهاجمة منى فاروق للفنانة الراحلة دلال عبد العزيز؟

ما حقيقة مهاجمة منى فاروق للفنانة الراحلة دلال عبد العزيز؟

لهذا السبب.. نجلاء بدر تعلن إنسحابها من السباق الرمضاني 2022

لهذا السبب.. نجلاء بدر تعلن إنسحابها من السباق الرمضاني 2022

شاهد: الظهور الأول لإليسا ومروان الخوري بعد خلاف أكثر من 7 سنوات

شاهد: الظهور الأول لإليسا ومروان الخوري بعد خلاف أكثر من 7 سنوات

عربي

الصحة الأردنية: تسجيل أعلى حصيلة يومية بإصابات (كورونا)

الصحة الأردنية: تسجيل أعلى حصيلة يومية بإصابات (كورونا)

الجزائر: مشوار المصالحة الفلسطينية قد بدأ ومتفائلون بالنتائج

الجزائر: مشوار المصالحة الفلسطينية قد بدأ ومتفائلون بالنتائج

سوريا تدين جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني

سوريا تدين جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني

الرئيس اللبناني يوجه بتقديم شكوى لمجلس الأمن حول الخروقات الإسرائيلية

الرئيس اللبناني يوجه بتقديم شكوى لمجلس الأمن حول الخروقات الإسرائيلية