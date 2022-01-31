خلال أربعة أشهر.. 700 ألف شخص زاروا جناح فسلطين في معرض "إكسبو دبي"

رام الله - دنيا الوطنقال مدير جناح فلسطين، في "إكسبو دبي 2020"، محمد جبر، إن 700 ألف زائر زاروا جناح فسلطين في معرض إكسبو دبي خلال الأربعة شهور الماضية.وقال جبر، في في تصريح لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، "زار جناح فلسطين في إكسبو دبي حتى مساء اليوم 700 ألف زائر من مختلف الجنسيات، حيث يشارك في هذا المعرض 192 دولة، بينها دولة فلسطين التي كان جناحها من الأجنحة المميزة".وأوضح أن جناح دولة فلسطين يتضمن خمس محطات هي: الرؤية، والسمع، واللمس، والشم، والتذوق، حيث تعكس كل محطة مكونات الهوية الوطنية الفلسطينية.وأكد جبر أن جناح فلسطين يبعث رسالة مهمة جدا لكل الزوار حول تاريخ وحضارة فلسطين، والتعرف على الهوية والموروث الفلسطيني، حيث يعيش الزائر تجربة من داخله بالحواس الخمس، ويتجول في فلسطين، والبوابة الرئيسية للجناح هي مدينة القدس لتعريف الجمهور بعاصمة فلسطين الأبدية.وأضاف: "جلبنا فلسطين إلى العالم الذي لا يستطيع أن يزورها، فزائر الجناح يقف على عتبات القدس، ويسمع أصواتا من فلسطين كصوت أجراس الكنائس، والأذان، وصوت الرئيس الراحل ياسر عرفات عندما أعلن استقلال دولة فلسطين في الجزائر عام 1988، وصوت الشاعر الراحل محمود درويش، وصوت الصيادين في قطاع غزة، وأغاني تراثية".وشدد جبر على أن الجناح مثّل رسالة للزوار حول الرواية والهوية والثقافة الفلسطينية، وظهر ذلك جليا من خلال ردود أفعالهم.