حسين الشيخ: مكالمة هاتفية بين الرئيس عباس ووزير الخارجية الأمريكي





وكان بلينكن أجرى زيارة للمنطقة في آيار/مايو الماضي، والتقى الرئيس عباس في مقر المقاطعة بمدينة رام الله.





يشار إلى أن العلاقات الدبلوماسية بين السلطة الفلسطينية، والولايات المتحدة، عادت، بعد انقطاع لأكثر من ثلاث سنوات، وتحديداً في عهد الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب.

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية، حسين الشيخ، اليوم الاثنين، إن مكالمة هاتفية جرت بين الرئيس محمود عباس، ووزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، حيث تناولت آخر التطورات والمستجدات في المنطقة.