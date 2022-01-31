شؤون فلسطينية

مجدي ضهير: نتوقع استمرار زيادة أعداد إصابات (كورونا) بشكل مستمر ويومي بالقطاع

مجدي ضهير: نتوقع استمرار زيادة أعداد إصابات (كورونا) بشكل مستمر ويومي بالقطاع
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
توقع نائب مدير عام الرعاية الأولية بوزارة الصحة، بغزة، د.مجدي ضهير، اليوم الاثنين، أن يستمر زيادة أعداد الإصابات بشكل مستمر ويومي، وذلك بعد دخول المتحور الجديد (أوميكرون) إلى القطاع. 

وأضاف في تصريح لإذاعة (القدس)، أن بين الحالات المصابة، توجد حالات خطيرة وحرجة وللأسف سنسجل مزيدا من الوفيات، مشيراً إلى أن الإجراءات الدولية لم تنجح في كبح جائحة (كورونا) وخصوصا متحور (أوميكرون).

وتابع ضهير: لن نكرر تجربة الدول الأخرى التي فشلت في كبح الجائحة من خلال الإغلاق وكل ما نقوم به هو توفير الاحتياجات الطبية والصحية لمواجهة الجائحة، مشدداً على أن أعراض اوميكرون طفيفة وتظهر بصورة أقل شدة من المتحورات السابقة وعملية العزل للمصاب تكون لخمسة أيام.

وتابع: بأن المصاب بمتحور (أوميكرون) يعاني لمدة يومين أو ثلاثة وتختفى الأعراض، فيما لا يمنع اللقاح العدوى لكنه يقلل الأعراض التي تصاحب الإصابة بفايروس كورونا.

وأكد نائب مدير عام الرعاية الأولية بوزارة الصحة، بغزة، أن أغلب الوفيات التي سجلت جراء فيروس (كورونا) كانوا من كبار السن ولم يتلقوا اللقاحات.

وأكد بأن 590 ألف شخص تلقوا اللقاح الأولي، داعياً المواطنين إلى تلقي باقي الجرعات.

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