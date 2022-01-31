طالع: عدة قرارات "مهمة" لمجلس الوزراء برئاسة اشتية





وشدد مجلس الوزراء على أن العلاقة بين الحكومة والنقابات قائمة على روح الحوار والمسؤولية الوطنية وخاصة في ظل الأزمة المالية الحالية.



وفي ضوء تصاعد المنحنى الوبائي جدد مجلس الوزراء الدعوة للمواطنين للتقيد بتدابير الوقاية وتلقي المطاعيم والالتزام بالبروتوكولات الصحية وارتداء الكمامة تجنبا للإصابة بالمتحور الجديد (أوميكرون) الذي يسجل ارتفاعا في كبيرا أعداد المصابين.



واستمع المجلس إلى تقرير من وزير التعليم العالي حول أسباب تعطل الدراسة في جامعة بيرزيت والجهود التي بذلت لاستئنافها بما يحقق مصالح الطلبة وإنقاذ العام الدراسي من الضياع في الجامعة العريقة التي عرفت منذ تأسيسها باعتماد الحوار الجاد والمثمر والمسؤول بين إدارة الجامعة وطلبتها نهجا وتقليدا ثابتا لضمان استمرار العملية التعليمية والنأي بالعملية التعليمية في الجامعة عن أي خلافات تعطل مسيرتها.



وقد قرر المجلس ما يلي:



1. المصادقة على الإحالات النهائية لعدد من المشاريع التنموية في مجالات التعليم والطرق والصرف الصحي.



2. اعتماد جدول العطل الرسمية لكافة المناسبات الدينية والوطنية.



3. اعتماد الإطار العام لمقترح زيادة أوقات العمل في المستشفيات الحكومية وتحسين جودة الخدمات وتوفرها من قبل أطباء الاختصاص والطواقم الصحية.



4. المصادقة على توصيات عدد من اللجان الحكومية في مجال الحقوق الرقمية والعدل والأوقاف.



5. المصادقة على منح تراخيص لوسائل إعلامية جديدة.



6. تكليف وزير التعليم العالي والبحث العلمي بمتابعة مجريات الأمور في جامعة بيرزيت والتنسيق مع كافة الجهات لضمان عودة انتظام الدراسة.



7. إحالة عدد من القوانين والأنظمة للوزراء لدراستها.



8. تجديد الدعوة للمواطنين للتقيد بتدابير الإجراءات الصحية وتلقي المطاعيم، والالتزام بالبروتوكولات الصحية وارتداء الكمامة.



وأضاف: حتى لا نجد أنفسنا أمام إجراءات شبيهة بتلك التي كنا اتخذناها عند وصول الوباء، فإنني أدعو من لم يتلقوا اللقاح التوجه إلى مراكز التطعيم تحصينا لأنفسهم، ولمجتمعهم من متحورات الوباء، الذي يواصل حصد المزيد من الأرواح، وخاصة من لم يتلقوا اللقاح، كما أدعو من تلقوا الجرعتين للإسراع في تلقي الجرعة الثالثة.على صعيد آخر، توجه اشتية بالتحية والتقدير إلى الأجهزة الرسمية من دفاع مدني، وشرطة، وأجهزة أمنية، والوزارات، وكافة طواقم غرف الطوارئ، والبلديات، واللجان الشعبية، على ما بذلوه من جهود مميزة في التعامل مع المنخفض الجوي الأخير، وآثاره.كما جدّد التأكيد على ضرورة التقيد بإرشادات ونصائح الدفاع المدني، خصوصا ما يتعلق منها بوسائل التدفئة.ولمواجهة الأضرار التي تعرض لها المزارعون والمحاصيل الزراعية، فإن الحكومة من خلال وزارة الزراعة وبالتعاون مع صندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية ستعمل على توثيق الأضرار التي تعرضت لها المزروعات، من أجل تعويض المزارعين من الخسائر، وتعزيز صمودهم.ورفض رئيس الوزراء تصريحات رئيس حكومة الاحتلال المتطرفة بشأن رفض إقامة الدولة الفلسطينية واعتبرها، تشجيعا على العنف، ودليل آخر للعالم على حجم التطرف ومواقف حكومة الاحتلال المعادية للسلام وللمفاوضات السياسية مع الفلسطينيين، ومواصلة التمرد والتنكر للاتفاقات الموقعة.وتابع: هذه التصريحات والمواقف والإجراءات الاحتلالية على الأرض تثبت صحة مقولتنا بأنه لا يوجد شريك في الطرف الإسرائيلي لصنع السلام، وحكومة بينت تعمل بشكل ممنهج على تدمير إمكانية إقامة دولة فلسطين، ولكن بإصرار شعبنا سوف ننال الاستقلال والحرية والعودة.ودعا اشتية لمحاكمة قتلة الشيخ عمر أسعد من جلجليا بعد صدور التقرير المتعلق بظروف وفاة المرحوم ابن الثمانين عاما، الذي يحمل الجنسية الأميركية على يد الجيش الإسرائيلي بدون أي عمل قام به، هذا الأمر جريمة بحق الإنسانية، ويجب محاكمة قتلة الشيخ عمر أمام المحاكم الدولية.وفيما يتعلق باجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير، والمقرر انطلاقه في السادس من شباط المقبل، قال: بعد أيام ينعقد المجلس المركزي في مدينة رام الله، للبحث في السبل الكفيلة بمواجهة التحديات الاستيطانية المتواصلة، والاعتداءات على شعبنا، وانغلاق الأفق السياسي، إضافة إلى تصليب الوضع الداخلي، ليكون قادرا على مواجهة تحديات المرحلة المقبلة، في ضوء ما تنفذه الحكومة الإسرائيلية من سياسات عنصرية، وتطهير عرقي، لا يمكن القبول بها أو السكوت عليها.من جهة أخرى، أعلن رئيس الوزراء أنه سيشارك نيابة عن الرئيس محمود عباس، في القمة الأفريقية المزمع عقدها في أديس أبابا في الخامس من شباط المقبل، والتي سيكون على جدول أعمالها شطب عضوية إسرائيل كعضو مراقب في الاتحاد الأفريقي.وبهذا الخصوص، قال: إن الاتحاد الأفريقي له نظام أساسي يحمي قيم الشعوب الأفريقية، ونتطلع إلى نتائج هذا المؤتمر الهام الذي كان وما زال يحتضن الحق الفلسطيني ويدافع عنه، ونحن وشعوب أفريقيا شركاء في السلام والنضال، من أجل الحرية، والعدل، والمساواة، وشركاء في مواجهة الاحتلال، والقهر، والعنصرية.هذا وثمن قرار المحكمة الفيدرالية في تكساس القاضي بمنع حكومة الولاية من تطبيق قانون تجريم حركة المقاطعة، واعتبره "انتصارا جديدا لحركة المقاطعة"، وصفعة لحكومة الاحتلال التي أقرت ضخ 200 مليون شيقل، لإحياء ما يسمى ببرنامج "مقلاع داوود" المصمم خصيصا لمواجهة حركة المقاطعة.وحول الأسير المريض ناصر أبو حميد، الذي لا يزال وضعه خطيرا، حمل رئيس الوزراء سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن صحته، مطالبا بنقله إلى مستشفى مدني، لاستكمال العلاج الطبي اللازم له، والإفراج عنه، وعن الأسرى من المرضى، والأطفال، والنساء، وجميع الأسرى.وطالب اشتية بموقف وتحرك حقوقي دولي واسع، لإنهاء اعتقال الأسير محمد الحلبي، الذي يتعرض لأبشع جريمة قانونية على يد محاكم الاحتلال، حيث تم إخضاعه لـ 167 جلسة محاكمة، دون أن توجه له أي تهم حقيقية تستدعي التعامل معه بهذه الطريقة العنصرية الانتقامية.وأدان مجلس الوزراء ما بدر من نقيب الأطباء من تصرفات غير مقبولة ضد أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة بالحوار مع نقابة الأطباء، خلال جلسة خصصت للبحث في قضايا تتعلق بالأطباء.