بيني غانتس: الضعف المستمر للسلطة وإخفاء العلاقات عززا حماس وأضرا بأمن إسرائيل



وقال: "شئنا أم أبينا، السلطة الفلسطينية هي القيادة المعترف بها لجيراننا، وعلى مر السنين، وفي جميع الحكومات الإسرائيلية.





وأضاف في كلمة خلال الجلسة الكاملة لـ (كنيست): "أنا على عكس أولئك الذين أجروا لقاءات تحت الطاولة، اخترت أن أجريها علانية في رام الله وروش هاعين".





وزعم وزير جيش الاحتلال: إن الضعف المستمر للسلطة الفلسطينية وإخفاء العلاقات عززا حماس وأضرا بأمن إسرائيل، وقال: إ"ن علاقاتنا مع السلطة الفلسطينية مهمة لأمننا ومستقبل أطفالنا والشكل الذي ستبدو عليه بلادنا".





وشدد على أن إسرائيل لن تتقدم بخطوات سياسية مع الفلسطينيين الآن، "لكن يجب أن نحافظ على علاقة مع السلطة تضمن أفق سياسي لأمننا وقوتنا الدولية ولاستمرار الرؤية الصهيونية"، وفق تعبيره.



وأضاف: "كان لدينا تنسيق وتعاون معها، كما تعلم قيادة السلطة أنه من أجل المضي قدمًا وتطوير العلاقات معنا، يجب عليها تكثيف المعركة الأمنية ضد الإرهاب، ووقف رواتب عائلات الأسرى ووقف الخطوات الدولية ضدنا".