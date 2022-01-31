آخرها تعريفة الكهرباء.. موجة غلاء تطال قطاعات واسعة في إسرائيل

رام الله - دنيا الوطنتستمر في إسرائيل موجة الغلاء حيث تطال قطاعات واسعة آخرها، تعريفة الكهرباء.وترفع يوم غدٍ الثلاثاء تعريفة الكهرباء للاستهلاك المنزلي بنسبة 5.07%، حيث عزت سلطة الكهرباء قرارها هذا الى عوامل تتعلق بغلاء الفحم الحجري في الأسواق العالمية خلال العام الأخير بنسبة تبلغ 100%.ووصف وزير المالية الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، خلال جلسة لكتلته البرلمانية، رفع الأسعار بـ "المعتدل".كما تُرفع أسعار الوقود عند منتصف هذه الليلة، وسيصل سعر لتر البنزين الواحد من نوع 95 أوكتاناً بالخدمة الذاتية، سيصبح 6.71 أغورة.وحذر وزيرا المالية والاقتصاد في إسرائيل، أفيغدور ليبرمان، وأورنا باربيباي، منتجي ومستوردي المواد الغذائية والاستهلاكية من مغبة رفعهم الأسعار بصورة فاحشة خلال هذه الفترة.وكتب الوزيران في رسالة إلى مديري ورؤساء شركات الأغذية والاستيراد الكبرى أن يجب على هذه الشركات التحلي بالمسؤولية في هذه الفترة الصعبة وأن إعلان هذه الشركات عن رفع الأسعار تعد خطوة تهكمية تمس بالجمهور.وأشار الوزيران الى سعر صرف الشيكل القوي لقاء العملات الأجنبية مما يزيد من أرباح المستوردين محذرين الشركات انهما لن يتهاونا في اتخاذ كافة الخطوات اللازمة لضمان المنافسة الاقتصادية المنصفة خاصة وأن الأزمة الاقتصادية الحالية لم تنته بعد.