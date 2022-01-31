وزير الصحة الإسرائيلي: موجة (أوميكرون) بدأت بالتراجع





وأشار خلال جلسة كتلة حزب (ميرتس) في (كنيست) اليوم إلى أن وتيرة انتشار الفيروس لا تزال عالية.





وأضاف: أن المستشفيات تشهد اكتظاظًا شديدًا بسبب الوباء وأن عدد المرضى الذين توصف حالتهم بخطيرة من شأنه ان يرتفع في الأيام القريبة.



وأوضح هوروفيتس، أنه يسعى الى اعداد خطة لتقديم تعويضات لمتضرري موجة (أوميكرون)، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، ولا تزال معدلات الإصابة بفيروس (كورونا) في إسرائيل، تستمر في التزايد.





ورصدت أمس في إسرائيل، أكثر من 74 ألف حالة إصابة جديدة ويدنو عدد المرضى بحالة خطيرة من1100.

رام الله - دنيا الوطنقال وزير الصحة الإسرائيلي، نيتسان هوروفيتس، إن موجة (أوميكرون) بدأت بالتراجع.