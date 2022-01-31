شؤون فلسطينية

"السياحة" بغزة: العثور على بقايا قبر من العهد الروماني شمال القطاع

"السياحة" بغزة: العثور على بقايا قبر من العهد الروماني شمال القطاع
جانب من أعمال الشروع بإقامة مدينة مصرية شمال قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة السياحة والآثار، بغزة، اليوم الاثنين، إنها عثرت على  بقايا قبر من العهد الروماني، شمال القطاع.

وقال الوزارة: "خلال العمل في مشروع إنشاء المدينة المصرية تم العثور على بقايا قبر من العهد الروماني، وعلى الفور توجهت طواقم الوزارة إلى المكان وأجرت فحوصات أولية".

وبين أن طواقمها تحفظت على المقتنيات التي عُثر عليها في هذه القبر، وتم إبلاغ وزارة الأشغال العامة بوقف العمل في المكان الذي أُكتشف فيه القبر وإغلاق المنطقة .

وأشارت إلى أنه تم تشكيل لجنة مختصة لدراسة المكتشفات الأثرية، والتعرف على ماهيتها وقيمتها التاريخية، والخروج بتوصيات مناسبة للتعامل مع الموقع المكتشف.

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