"السياحة" بغزة: العثور على بقايا قبر من العهد الروماني شمال القطاع





وقال الوزارة: "خلال العمل في مشروع إنشاء المدينة المصرية تم العثور على بقايا قبر من العهد الروماني، وعلى الفور توجهت طواقم الوزارة إلى المكان وأجرت فحوصات أولية".



وبين أن طواقمها تحفظت على المقتنيات التي عُثر عليها في هذه القبر، وتم إبلاغ وزارة الأشغال العامة بوقف العمل في المكان الذي أُكتشف فيه القبر وإغلاق المنطقة .



وأشارت إلى أنه تم تشكيل لجنة مختصة لدراسة المكتشفات الأثرية، والتعرف على ماهيتها وقيمتها التاريخية، والخروج بتوصيات مناسبة للتعامل مع الموقع المكتشف.





رام الله - دنيا الوطنقالت وزارة السياحة والآثار، بغزة، اليوم الاثنين، إنها عثرت على بقايا قبر من العهد الروماني، شمال القطاع.