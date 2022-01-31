دولي

قبل أيام من زياة هرتسوغ لأنقرة.. هل يحاول أردوغان تحسين العلاقات مع إسرائيل؟

قبل أيام من زياة هرتسوغ لأنقرة.. هل يحاول أردوغان تحسين العلاقات مع إسرائيل؟
أردوغان وهرتسوغ
رام الله - دنيا الوطن
اعتبر مسؤولون إسرائيليون، الدعوة التي وجهها الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، للرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، لزيارة أنقرة، بمثابة "محاولة تركية" لتحسين العلاقات بين البلدين.

ونقلت صحيفة (هآرتس) عن مسؤولين لم تذكر أسماءهم، وصفهم اللقاء المحتمل بأنه "مؤشر" على نوايا الرئيس التركي، وفق ما نقل موقع قناة (الشرق للأخبار).

وقال أحد المسؤولين، إن "عقد اجتماع على المستوى الرئاسي.. أداة يمكن استخدامها.. فالرئيس يمثل شخصية رمزية وليس سياسية". 

وأضاف: "على أية حال، هرتسوغ سيُجري محادثاته الخاصة مع الأتراك. ويُمكن البدء بهذه القناة، ثم مراقبة التطورات والتداعيات لهذه المحادثات بتريث".

وكان أردوغان قال إن هرتسوغ سيزور تركيا في أوائل شباط/فبراير المقبل، دون الإفصاح عن تفاصيل أخرى عن الزيارة.

وقال أردوغان خلال مقابلة على شبكة (إن تي في) التلفزيونية الخاصة، إنّ "هذه الزيارة يمكن أن تفتح فصلاً جديداً في العلاقات بين تركيا وإسرائيل"، مشيراً إلى استعداده للقيام بخطوات نحو تل أبيب في المجالات كافة.

وبدأ التقارب بين الجانبين منذ أسابيع من خلال اتصالات هاتفية جرت على وجه الخصوص بين أردوغان ومسؤولين إسرائيليين.

وأضحت (هآرتس)، أن المتحدث باسم الرئاسة الإسرائيلية رفض التعليق على زيارة الرئيس التركي، ولكن رئيس الوزراء نفتالي بينت قال في حوار خاص للصحيفة الأسبوع الماضي، إنه "لا يستبعد زيارة هرتسوغ إلى أنقرة".

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