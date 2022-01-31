شؤون فلسطينية

(حماس): أي مخرجات عن المجلس المركزي غير شرعية

(حماس): أي مخرجات عن المجلس المركزي غير شرعية
رام الله - دنيا الوطن
أكد الناطق باسم حركة (حماس)عبد اللطيف القانوع، أن أي مشاركة وأي مخرجات للمجلس المركزي غير شرعية لا تلبي طموحات الشعب الفلسطيني.

وقال القانوع وفق موقع حركة حماس، إن إصرار السلطة على عقد المجلس المركزي بهذه الطريقة الانفرادية يؤكد سياسة الإقصاء وسط مقاطعة العديد من الفصائل المؤثرة له، ويؤكد العزلة عن المجموع الوطني، وهو تكريس لتحقيق المآرب الشخصية.

وأضاف أن المقاطعة الواسعة للمجلس المركزي لن تضفي أي شرعية عليه، وهذه الشرعية مفقودة ولا تخدم إلا أجندات هذا الفريق، موجها التحية ​​​للفصائل التي قاطعت اللقاء المرتقب.

ونوه القانوع بأن المؤسسات للشعب الفلسطيني، وليست حكرا على فريق متنفذ بالفصيل المتعاون مع الاحتلال، موضحًا أن أي تغيير يجب أن يكون بالتوافق أولاً، وهذا ما رفضته حركة فتح، وثانياً من خلال شرعية شعبنا وحقه في اختيار مَن يمثل المؤسسات.

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