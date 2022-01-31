الجزائر: مشوار المصالحة الفلسطينية قد بدأ ومتفائلون بالنتائج

رام الله - دنيا الوطنقال وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة: إن عملية المصالحة الفلسطينية بين الفصائل قد بدأت.ووفق (الجزيرة.نت) فقد قال لعمامرة، في مؤتمر صحفي عقده في الكويت اليوم الاثنين: إن "طريق المصالحة الفلسطينيـة بدأ والجزائر لديها خبرة طويلة في إعادة التوحيد الفلسطيني".وأعرب الوزير الجزائري عن تفاؤل بلاده بشأن المصالحة الفلسطينية، مشددًا بالقول: "متفائلون رغم أننا في بداية الطريق".وأكد أن جهود الجزائر تهدف إلى جعل الجانب الفلسطيني يشارك في القمة العربية المقبلة التي تستضيفها الجزائر بصوت يعبر عن جميع الفصائل.وبشأن موعد انعقاد القمة العربية المقبلة، قال لعمامرة: إنها ستعقد قبل نهاية العام الجاري، مشيراً إلى أنه في آذار/ مارس المقبل سيعقد اجتماع في جامعة الدول العربية سيحدد موعد انعقاد القمة.