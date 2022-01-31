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كوريا الشمالية تنشر صورا من الفضاء التقطت خلال إطلاق الصاروخ

كوريا الشمالية تنشر صورا من الفضاء التقطت خلال إطلاق الصاروخ
رام الله - دنيا الوطن
نشرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية (KCNA) صورًا التقطت أثناء إطلاق كوريا الديمقراطية صاروخًا باليستيًا متوسط المدى يوم الأحد، بما في ذلك منظر للأرض من الفضاء.

أفادت الأنباء، في وقت سابق، أن كوريا الديمقراطية أطلقت، يوم الأحد، صاروخا باليستيا باتجاه بحر اليابان من منطقة مقاطعة تشاجانغدو في كوريا الشمالية. وفقًا للجيش الكوري الجنوبي، كان مدى الطيران نحو 800 كيلومتر، وكان أعلى ارتفاع طيران ألفي كيلومتر.

وأكدت كوريا الشمالية في اليوم التالي، أنها أجرت تجربة إطلاق صاروخ باليستي متوسط ​​المدى من طراز هواسونغ -12.

تُظهر الصور التي نشرتها الوكالة جنبًا إلى جنب مع الأخبار حول الإطلاق كيف ينطلق الصاروخ من منشأة أرضية على خلفية الغابات والجبال، ويظهر أيضًا صورتين مع منظر للأرض من الفضاء، تم التقاطهما من الصاروخ أثناء الرحلة.

وجاء في مقال وكالة الأنباء المركزية الكورية: "نشرت أكاديمية الدفاع الوطني صورا للأرض تم التقاطها من الفضاء بواسطة كاميرا مثبتة على الرأس الحربي للصاروخ نفسه".

تعد هذه سابع تجربة أسلحة لكوريا الشمالية في يناير/ كانون الثاني. في 5 و11 يناير، اختبرت كوريا الشمالية صواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت. ثم في المرتين تمت عمليات الإطلاق أيضًا من مقاطعة شاغاندو. 

في 14 يناير، تم إطلاق صاروخين باليستيين قصيري المدى من نظام صاروخي للسكك الحديدية. في 17 و27 يناير، اختبرت كوريا الشمالية صواريخ موجهة تكتيكية قصيرة المدى. في 25 يناير أيضًا، تم إطلاق صاروخين كروز بعيدي المدى، على عكس تجارب الصواريخ الباليستية، لا تنتهك قرارات مجلس الأمن الدولي.

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