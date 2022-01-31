شؤون فلسطينية

بداية بيت لحم: الأشغال الشاقة 20 سنة وغرامة مالية لمدان بتهمة حيازة مواد مخدرة

بداية بيت لحم: الأشغال الشاقة 20 سنة وغرامة مالية لمدان بتهمة حيازة مواد مخدرة
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت محكمة بداية بيت لحم برئاسة القاضي جمال شديد وعضوية القاضي أيمن خلاف وعضوية القاضي سارة قطينه حكماً بإدانة المتهم (خ،م) بتهمة حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار سنداً لأحكام المادة 6/2 من القرار بقانون رقم 26 لسنة 2018 المعدل للقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات وإيقاع عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة مدة 20 سنة وغرامة مالية 20 ألف دينار أدرني.

جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة الأستاذ اياد عبده وذلك بعد أن قامت نيابة بيت لحم بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً على اثر إحالة محاضر التحريات إليها من قبل فرع مكافحة المخدرات في شرطة بيت لحم.

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