دولي

هرتسوغ: تجارة إسرائيل مع الإمارات تتجاوز الآن المليار دولار

هرتسوغ: تجارة إسرائيل مع الإمارات تتجاوز الآن المليار دولار
رام الله - دنيا الوطن
أشار الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ إلى أن تجارة إسرائيل مع الإمارات تتجاوز الآن مليار دولار، مؤكدا أن "إكسبو 2020 دبي إنجاز هائل للإمارات، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام إسرائيلية.

وجاءت تصريحات الرئيس الإسرائيلي، خلال زيارته لمعرض "إكسبو 2020 دبي" حيث كان مرفوقا بزوجته ميشال هرتسوغ، مع وزير التسامح والتعايش الإماراتي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

كذلك أشار إلى أنه يعمل مع إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على توقيع المزيد من اتفاقيات التطبيع مع بعض الدول الإسلامية.

ووصل الرئيس الإسرائيلي وزوجته، أمس إلى أبو ظبي، في أول زيارة رسمية لرئيس إسرائيلي لدولة الإمارات العربية المتحدة. ويشارك هرتسوغ اليوم في الاحتفال بالعيد الوطني لإسرائيل في إكسبو دبي 2020.

والتقى هرتسوغ الأحد ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ومسؤولين إماراتيين آخرين.

وقال ولي عهد أبوظبي: "التقيت اليوم في أبوظبي، فخامة إسحاق هرتسوغ رئيس إسرائيل.. ناقشنا العلاقات الثنائية وأهمية الاستفادة من الفرص المتنوعة في البلدين لتعزيز هذه العلاقات في ظل الرغبة المشتركة في بناء جسور التعاون والصداقة إضافة إلى مجمل القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك".

وكانت الإمارات والبحرين أعلنتا في سبتمبر 2020 تطبيع العلاقات مع إسرائيل، في خطوة رفضها الفلسطينيون وصنفت على أنها خروج عن الإجماع العربي، الذي جعل حل النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني أساسا للسلام مع إسرائيل.

وأصبحت الإمارات برعاية أمريكية ثالث دولة عربية تقيم علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل بعد مصر والأردن، وسرعان ما تبعتها البحرين والمغرب. كما وافق السودان على تطبيع العلاقات مع إسرائيل، لكن لم تتم إقامة علاقات كاملة حتى الآن.

وعقب توقيع اتفاقية "أبراهام للسلام" زار الإمارات أكثر من 300 ألف سائح إسرائيلي، فيما بلغ حجم التجارة غير النفطية بين الإمارات وإسرائيل 1.3 مليار دولار أمريكي في الفترة بين أغسطس 2020 ويناير 2022.

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