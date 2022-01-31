عربي

الرئيس اللبناني يوجه بتقديم شكوى لمجلس الأمن حول الخروقات الإسرائيلية

الرئيس اللبناني يوجه بتقديم شكوى لمجلس الأمن حول الخروقات الإسرائيلية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت قناة (الجديد) أن الرئيس اللبناني، ميشال عون، طلب من وزير الخارجية، عبد الله بو حبيب، إدانة الخرق الإسرائيلي وتقديم شكوى لمجلس الأمن بهذا الخصوص.

وبحسب الإعلام السوري واللبناني، فقد عمد العدو الإسرائيلي فجر اليوم إلى قصف مراكز في محيط العاصمة السورية دمشق، مستخدما الأجواء اللبنانية منطلقا لصواريخ طائراته.

كما أصدرت مديرية التوجيه في قيادة الجيش اللبناني بيانا أعلنت فيه أنه "بتاريخ اليوم، الساعة 3:00، خرقت طائرتان حربيتان تابعتان للعدو الإسرائيلي، الأجواء اللبنانية من كفركلا وصولا حتى ضهر البيدر، ثم غادرتا الأجواء عند الساعة 3:10 من فوق البحر قبالة خلدة"، لافتة إلى أنه "تجري متابعة موضوع الخرقين بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان".

أخبار ذات صلة

الإمارات تعلن اعتراض وتدمير ثلاث طائرات مسيرة اخترقت مجالها الجوي

الإمارات تعلن اعتراض وتدمير ثلاث طائرات مسيرة اخترقت مجالها الجوي

بقيمة 1,66 مليار دولار .. الجيش المصري يبرم صفقة مع شركة أسلحة كورية جنوبية

بقيمة 1,66 مليار دولار .. الجيش المصري يبرم صفقة مع شركة أسلحة كورية جنوبية

الملك الأردني يبحث مع أبو الغيط التطورات على الساحتين العربية والإقليمية

الملك الأردني يبحث مع أبو الغيط التطورات على الساحتين العربية والإقليمية

مركز الإحصاء الخليجي يكشف عدد لقاحات (كورونا) المعطاة وعدد الإصابات بدول الخليج

مركز الإحصاء الخليجي يكشف عدد لقاحات (كورونا) المعطاة وعدد الإصابات بدول الخليج

وزير الصحة اللبناني: عدد الإصابات بـ(كورونا) سيجاوز اليوم الـ10 آلاف

وزير الصحة اللبناني: عدد الإصابات بـ(كورونا) سيجاوز اليوم الـ10 آلاف

هكذا تعامل الفراعنة مع فصل الشتاء بمصر

هكذا تعامل الفراعنة مع فصل الشتاء بمصر

أبو الغيط: استقرار المنطقة يتطلب استعادة فرص مسار سياسي يسمح بتسوية القضية الفلسطينية

أبو الغيط: استقرار المنطقة يتطلب استعادة فرص مسار سياسي يسمح بتسوية القضية الفلسطينية

قاضية لبنانية تصدر مذكرة إحضار بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة

قاضية لبنانية تصدر مذكرة إحضار بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تعتقل فتيين من قرية حوسان غرب بيت لحم

قوات الاحتلال تعتقل فتيين من قرية حوسان غرب بيت لحم

محافظ جنين يطلع ممثل جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى فلسطين على الأوضاع العامة بالمحافظة

محافظ جنين يطلع ممثل جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى فلسطين على الأوضاع العامة بالمحافظة

&#34;الثقافة&#34; تنعى الشاعر والكاتب الفلسطيني حنّا أبو حنّا

"الثقافة" تنعى الشاعر والكاتب الفلسطيني حنّا أبو حنّا

&#34;الضمير&#34; ترحب بتقرير منظمة العفو الدولية

"الضمير" ترحب بتقرير منظمة العفو الدولية

مؤسسات المجتمع المدني تطالب بفتح جامعة بيرزيت وتدعم مبادرة لجنة الوساطة

مؤسسات المجتمع المدني تطالب بفتح جامعة بيرزيت وتدعم مبادرة لجنة الوساطة

أبو هولي ومفوض عام (أونروا) يؤكدان على أهمية إعداد استراتيجية محددة الأهداف

أبو هولي ومفوض عام (أونروا) يؤكدان على أهمية إعداد استراتيجية محددة الأهداف

مجدلاني: نسعى لتعزيز نظام حماية اجتماعية شاملة للوصول إلى التنمية المستدامة

مجدلاني: نسعى لتعزيز نظام حماية اجتماعية شاملة للوصول إلى التنمية المستدامة

سلطة النقد تطلق خدمة حركات نقاط البيع من خلال نظام المفتاح الوطني 194

سلطة النقد تطلق خدمة حركات نقاط البيع من خلال نظام المفتاح الوطني 194

منوعات

شاهد: والدة شيري عادل تظهر للمرة الأولى.. والتشابه غريب

شاهد: والدة شيري عادل تظهر للمرة الأولى.. والتشابه غريب

شاهد: حسن يوسف ينفجر على المنتجين &#34;بيفاصلوا في أجري وكأنهم بيشتروا طماطم&#34;

شاهد: حسن يوسف ينفجر على المنتجين "بيفاصلوا في أجري وكأنهم بيشتروا طماطم"

شاهد: منة عرفة تعلن إصابتها وزوجها وأسرتها بفيروس (كورونا)

شاهد: منة عرفة تعلن إصابتها وزوجها وأسرتها بفيروس (كورونا)

شاهد: حسن شاكوش يثير الجدل ويشد شعر منة فضالي

شاهد: حسن شاكوش يثير الجدل ويشد شعر منة فضالي

شاهد: الجمهور يسخر من هاني رمزي بعد ظهوره بمكياج وملابس نسائية

شاهد: الجمهور يسخر من هاني رمزي بعد ظهوره بمكياج وملابس نسائية

شاهد: إحدى زوجات عمرو دياب تصدم الجمهور في &#34;موسم الرياض&#34;

شاهد: إحدى زوجات عمرو دياب تصدم الجمهور في "موسم الرياض"

شاهد: الجمهور يهاجم وينتقد فيفي عبده بسبب رقصتها الجريئة

شاهد: الجمهور يهاجم وينتقد فيفي عبده بسبب رقصتها الجريئة

شاهد: حمو بيكا يهاجم الموسيقيين بتهمة التزوير

شاهد: حمو بيكا يهاجم الموسيقيين بتهمة التزوير

لأول مرة بعد 19 عام.. منى زكي تجتمع بعمل فني مع السقا

لأول مرة بعد 19 عام.. منى زكي تجتمع بعمل فني مع السقا

لهذا السبب.. أنغام تهاجم أصالة وتسيئ إليها بشكل مستفز

لهذا السبب.. أنغام تهاجم أصالة وتسيئ إليها بشكل مستفز

عربي

الملك الأردني يبحث مع أبو الغيط التطورات على الساحتين العربية والإقليمية

الملك الأردني يبحث مع أبو الغيط التطورات على الساحتين العربية والإقليمية

مركز الإحصاء الخليجي يكشف عدد لقاحات (كورونا) المعطاة وعدد الإصابات بدول الخليج

مركز الإحصاء الخليجي يكشف عدد لقاحات (كورونا) المعطاة وعدد الإصابات بدول الخليج

وزير الصحة اللبناني: عدد الإصابات بـ(كورونا) سيجاوز اليوم الـ10 آلاف

وزير الصحة اللبناني: عدد الإصابات بـ(كورونا) سيجاوز اليوم الـ10 آلاف

هكذا تعامل الفراعنة مع فصل الشتاء بمصر

هكذا تعامل الفراعنة مع فصل الشتاء بمصر