الرجوب يبحث تعزيز التعاون مع وزير الشباب والرياضة المصري

رام الله - دنيا الوطنبحث رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، الفريق جبريل الرجوب، اليوم الإثنين، في العاصمة المصرية القاهرة، مع د. أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب اليات تعزيز التعاون بين البلدين.وتناول اللقاء آخر المستجدات على الساحة الرياضية والشبابية، وسبل تعزيز التعاون بين البلدين ليشمل العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى مناقشة كيفية تفعيل تبادل الوفود الشبابية بين البلدين خلال الفترة المقبلة.ووجه الفريق الرجوب الشكر والتقدير والامتنان للقيادة السياسية المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي علي دعمه المتواصل للقضية الفلسطينية مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لديه اهتمام كبير بقطاعات الشباب والرياضة والبنية التحتية في مصر والتي أصبحت تنافس على المستوي العالمي ومؤهله لاستضافة كبرى الأحداث والفعاليات، مشيدا في ذات الوقت بالوزير صبحي على مجهوداته في سبيل النهوض بالرياضة المصرية.كما وجه الرجوب الدعوة للوزير صبحي لحضور منافسات بطولة القدس والكرامة والمزمع تنظيمها في فلسطيني بمشاركة ثلاثة أندية من فلسطين وثلاثة أندية من الأردن، والتي ستقام بحضور لفيف من الشخصيات العربية ووزراء الشباب والرياضة العرب، في الفترة من 19-29 مارس المقبل بالضفة الغربية.من جانبه أكد الدكتور أشرف صبحي علي أهمية العلاقات الثنائية التي تجمع فلسطين بمصر، مشيرا أن الحكومة المصرية تعمل في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكثيف ودعم التعاون المشترك وخاصة مع الأشقاء العرب وذلك امتدادا للموقف المصري الراسخ تجاه القضية الفلسطينية والتي تحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية المصرية إلى جانب الاهتمام والتقارب بين الشعبين المصري والفلسطيني في ظل القيادة الحكيمة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.وأوضح وزير الشباب والرياضة المصري أن الوزارة بصدد إقامة معرض مكبر للحرف والصناعات والمشغولات اليدوية، مشيراً إلى توجيه الدعوة لمشاركة الجانب الفلسطيني لهذا المعرض في سياق التقارب المصري الفلسطيني في شتى المجالات وبخاصة الشبابية والرياضية منها.