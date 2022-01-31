شؤون فلسطينية

رأفت يدعو لأوسع مشاركة بالوقفات التضامنية غداً دعما للأسير أبو حميد

رأفت يدعو لأوسع مشاركة بالوقفات التضامنية غداً دعما للأسير أبو حميد
رام الله - دنيا الوطن
أشار عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" صالح رأفت أن الاجتماعات التي تعقدها الفصائل والحراك الشعبي في المناطق والقرى والبلدات التي تتعرض لاعتداءات المستوطنين تؤكد على أن الرهان فقط على الشعب الفلسطيني في التصدي لجميع الإجراءات الإسرائيلية التي تنتهك قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالصراع الفلسطيني – الإسرائيلي التي أقرت بحق الشعب الفلسطيني في تجسيد دولته على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وانهاء الاحتلال. 

وبين رأفت في تصريح له، اليوم الاثنين، إلى أن اعتداءات المستوطنين تأتي بدعم من جيش الاحتلال الاسرائيلي وحكومة الاحتلال برئاسة بينيت الذي يطلق التصريحات التحريضية والعنصرية اتجاه الشعب الفلسطيني. 

ولفت إلى أن القيادة الفلسطينية تتابع مع السكرتير العام للأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمؤسسات الدولية من أجل تنفيذ قرار الجمعية العامة الذي دعا لتأمين الحماية للشعب الفلسطيني. 

وفي سياق آخر طالب رأفت المؤسسات الحقوقية وكذلك الصليب الأحمر الدولي لممارسة الضغط على دولة الاحتلال من أجل الإفراج الفوري عن الأسير ناصر أبو احميد وتأمين العلاج له والذي يعاني من مرض عضال. 

وأوضح أن دولة الاحتلال تنتهج سياسة الإهمال الطبي بحق الأسرى والأسيرات بهدف الابتزاز السياسي والنيل من عزيمتهم لتكون قصته شهادةً دامغةً على تلك السياسة الإجرامية بحق الاسيرات والأسرى الفلسطينيين، وهي واحدة ضمن الكثير من الانتهاكات التي تمارسها سلطات الاحتلال وعلى رأسها سياسة الاعتقال الإداري أيضا. 

وفي نهاية تصريحه دعا رأفت أبناء شعبا إلى أوسع مشاركة في الوقفات التضامنية التي ستنطلق غدا الثلاثاء في عموم أنحاء دولة فلسطين دعما وتضامنا مع الأسير ناصر أبو احميد وجميع الأسيرات والأسرى في سجون الاحتلال.

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