شؤون فلسطينية

فارس: مقاطعة محاكم الاحتلال إحدى أهم المعارك لمواجهة قانون الاعتقال الإداري

فارس: مقاطعة محاكم الاحتلال إحدى أهم المعارك لمواجهة قانون الاعتقال الإداري
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس نادي الأسير قدورة فارس، إن مقاطعة محاكم الاحتلال هي إحدى أهم المعارك في مواجهة قانون الاعتقال الإداري الجائر. 

وأضاف فارس في بيان له اليوم الإثنين، أن المعتقلين الإداريين وضعوا الأساس المتين لانطلاق عملية نضالية شاملة تستند إلى جماعية العمل، وبالتالي فتح آفاق واسعة أمام كل المؤمنين بضرورة عدم التسليم للاحتلال وإجراءاته بالنضال، علما بأن فكرة المقاطعة للاحتلال بمعانيها ودلالاتها الواسعة ينبغي أن تكون إحدى أهم الأدوات النضالية.

وأكد على ضرورة الوقوف خلف المعتقلين الإداريين وقال "إن معركتهم منتصرة بلا أدنى شك، وما علينا في الخارج إلا أن نرفدها بالعمل الشعبي المنظم والممنهج وكذلك العمل السياسي الدبلوماسي والقانوني في أوساط عالمية كثيرة".

ودعا فارس الحركة الوطنية أن تحتضن هذه المعركة الرائدة مع الاحتلال وأن توفر لها أسباب الاستمرار والاتساع.

 وشدد على كافة الأجسام المنظمة في فلسطين، فصائل وأحزاب واتحادات ونقابات وحركة طلابية وحركات نسوية، بأن يبادروا إلى تنظيم الأنشطة والفعاليات، وتعريف الجماهير بأهمية وقيمة المقاطعة كأداة فاعلة من أدوات النضال والمقاومة، من أجل اسقاط قانون الاعتقال الإداري العنصري. 

يشار إلى أن المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال الإسرائيلي وعددهم قرابة الـ(500)، يواصلون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال لليوم (31) على التوالي، وذلك في إطار مواجهتهم لسياسة الاعتقال الإداريّ الممنهجة، تحت شعار (قرارنا حرّيّة).

يذكر أنه ومن ضمن المعتقلين الإداريين 4 قاصرين اثنان منهما دخلا سن الرشد في السجن، وأسيرة وهي شروق البدن.

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