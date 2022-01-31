مستوطنون يواصلون رعي أبقارهم وتخريب المزروعات البعلية في خربة سمرة

رام الله - دنيا الوطنيواصل مستوطنون رعي أبقارهم وتخريب مزروعات المواطنين في خربة سمرة بالأغوار الشمالية.واعتمد المستوطنون على مدار الأسبوعين الماضي والحالي إطلاق أبقارهم في محاصيل المواطنين البعلية في مناطق عدة من الأغوار الشمالية، خاصة الحديدية ومكحول وسمرة.وتسبب هذه الممارسات خسائر كبيرة للمواطنين في الأغوار، الذين يعتمدون على المحاصيل البعلية، كما أن هذه الانتهاكات تأتي ضمن سياسة الاستيطان الرعوي في مناطق الأغوار، بهدف منع المواطنين من الاستفادة من محاصيلهم لتهجيرهم من أراضيهم وتسهيل الاستيلاء عليها، وملاحقة الرعاة بحماية جنود الاحتلال وحرمانهم من استغلال المراعي.