شؤون فلسطينية

إطلاق سراح دفعة جديدة من الفلسطينيين المحتجزين في تركيا

إطلاق سراح دفعة جديدة من الفلسطينيين المحتجزين في تركيا
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت سفارة فلسطين لدى تركيا، نجاح جهودها مع السلطات التركية المختصة بالإفراج عن دفعة جديدة من المواطنين الفلسطينيين المحتجزين.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان لها، اليوم الاثنين، إنه في إطار متابعتها لقضية المحتجزين في تركيا على خلفية محاولات الهجرة، فإنه تم في اليومين الماضيين الإفراج عن 31 شخصا كانوا محتجزين في سجن مالاطيا، و24 آخرين كانوا محتجزين في سجن تشنكري بالقرب من أنقرة.

وأفاد سفير فلسطين لدى تركيا فائد مصطفى، بأن باقي المحتجزين سيتم إطلاق سراحهم على دفعتين خلال هذا الأسبوع.

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