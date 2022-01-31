الصحة الفلسطينية تسجل الرقم الأكبر لإصابات (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، اليوم الاثنين، تسجيل 6 وفيات، و10444 اصابة جديدة بفيروس "كورونا" و1296 حالة تعافٍ خلال الساعات الـ24 الماضية.وأوضحت الكيلة، في التقرير الوبائي حول الفيروس في فلسطين، أنه تم تسجيل 3 حالات وفاة في قطاع غزة، حالة في جنين، حالتان في نابلس.وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "نابلس 1038، طولكرم 499، قلقيلية 222، بيت لحم 496، الخليل 738، ضواحي القدس 258، رام الله والبيرة 1318، سلفيت 199، جنين 355، طوباس 97، أريحا والأغوار 195، قطاع غزة 2369، مدينة القدس 2660".وبينت الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "نابلس 340، طولكرم 44، قلقيلية 16، بيت لحم 130، الخليل 69، ضواحي القدس 197، رام الله والبيرة 270، سلفيت 6، جنين 31، طوباس 28، أريحا والأغوار 70، قطاع غزة 1201، مدينة القدس 95".وقالت: إن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 88.8% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 10.2% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 79 مصابا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 162 مصابا، بينهم 23 على أجهزة التنفس الاصطناعي.