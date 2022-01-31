هيئة الأسرى: انضمام الأسير حسن عمارنة لقائمة "عمداء الأسرى"

رام الله - دنيا الوطنقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن الأسير حسن فتحي محمد عمارنة (42) عاماً من قرية زبوبا غرب جنين، قد أتم اليوم عامه العشرين في سجون الاحتلال الإسرائيلي على التوالي، لينضم قسراً إلى قائمة "عمداء الأسرى" وهو مصطلح يطلقه الفلسطينيون على من مضى على اعتقالهم أكثر من 20 عاما على التوالي في سجون الاحتلال، والتي ارتفعت به اليوم لتصل إلى (122) أسيراً فلسطينيا.وأوضحت الهيئة أن سلطات الاحتلال كانت قد اعتقلت (حسن عمارنة)، في الأول من شباط/فبراير عام2002، وأصدرت بحقه حكما بالسجن لمدة (28سنة)، بتهمة الانتماء لحركة فتح ومقاومة الاحتلال الإسرائيلي.وبينت الهيئة في بيانها: أن من بين "عمداء الاسرى" يوجد نحو (25) أسيراً معتقلين منذ ما قبل "اوسلو"، وما يُعرفوا بالدفعة الرابعة التي تنصلت حكومة الاحتلال من الإفراج عنهم في اطار التفاهمات السياسية برعاية أمريكية عام2013، ويوجد من بين هؤلاء (13) اسيرا مضى على اعتقالهم أكثر من ثلاثين سنة بشكل متواصل، اقدمهم الأسيرين" كريم وماهر يونس" المعتقلان منذ يناير عام 1983.ودعت الهيئة في بيانها كافة الجهات المعنية الى ابقاء ملف الاسرى القدامى على اجندتها والسعي الدائم لمساندتهم والعمل على تحريرهم.