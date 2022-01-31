تيسير خالد: نفتالي بينيت سياسي تافه بقامة في مستوى العشب

رام الله - دنيا الوطنعلق تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية في مدونة له على مواقع التواصل الاجتماعي ، على تصريحات ومواقف رئيس الوزراء الاسرائيلي نفتالي بينيت التي يرفض فيها تارة اللقاء مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس وتارة أخرى الدخول مع الفلسطينيين في مسار سياسي يفضي الى دولة فلسطينية فكتب يقول : تظهر استطلاعات الرأي العام في دولة الاحتلال الاسرائيلي ان مستوى شعبية رئيس الوزراء، نفتالي بينيت، والذي لا تتجاوز قوة حزبه في الكنيست ستة مقاعد، متدنية للغاية وفي هبوط متواصل وأن استطلاعا للرأي كشفت عنه القناة العبرية الثانية عشرة يفيد أن 4 % فقط من الناخبين يريدون نفتالي بينيت رئيسا للوزراء.وأضاف : بينيت يدرك هذا ويعمل على تحسين صورته ومعالجة تدني شعبيته بتطرف متزايد دون ان يدرك ان تصريحاته ومواقفه التي يكررها صباح مساء ويقدم فيها نفسه رأس حربة في العداء للفلسطينيين ليست اكثر من ضجيج أقزام .وختم تيسير خالد مدونته قائلا : نفتالي بينت سياسي تافه بقائمة في مستوى العشب ومن المناسب ان تصله رسالة واضحة من الجانب الفلسطيني تؤكد ان اللقاء معه في ضوء تصريحاته ومواقفه يندرج في خانة العبث السياسي .