الرئيس عباس يهنئ الرئيس الصيني بحلول رأس السنة الصينية

رام الله - دنيا الوطنهنأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جينبينغ، بحلول رأس السنة الصينية الجديدة.وقال الرئيس عباس، في برقية التهنئة: "يطيب لنا وأنتم تحتفلون بحلول رأس السنة الصينية الجديدة، أن نتقدم لفخامتكم، باسم دولة وشعب فلسطين وباسمي شخصيا، ومن خلالكم لحكومتكم الموقرة وشعبكم الصديق، بأحر التهاني القلبية، بهذه المناسبة التي تتجلى فيها حضارة وثقافة الصين بأطيافها كافة، متمنين لفخامتكم ولشعبكم دوام التقدم والازدهار وبمواصلة تحقيق الانجازات في السنة الجديدة والسنوات القادمة".وأعرب الرئيس عن حرصه الكبير على العمل المشترك لتطوير العلاقات الثنائية التاريخية الوطيدة، لما فيه خير بلدينا وشعبينا الصديقين، مثمنا دور الصين الهام والفاعل في دعم شعبنا وقضيته العادلة وكفاحه المشروع.