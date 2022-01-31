الصحة بغزة تعلن إحصائية جديدة لعدد وفيات وإصابات (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنأكدت وزارة الصحة في قطاع غزة، أنه تم تسجيل 3 حالات وفاة بفيروس "كورونا"، اليوم الاثنين، فيما سجلت 2369 إصابة جديدة، وتعافي 95 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا، خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأفادت الوزارة في موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، إنها أجرت 4885 فحصاً مخبرياً خلال ال 24 ساعة الماضية، ليرتفع اجمالي تراكمي للمصابين 203028 إصابة منها 11348 حالة نشطة.وارتفع اجمالي المتعافين إلى 189923 حالة، وعدد الوفيات 1757 وفاة، بينما بلغت الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 110 حالات منها 51 إصابة خطيرة وحرجة.وأشارت إلى أن اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة 1957960 جرعة وأن الاشخاص الذين تلقوا اللقاح 584905 شخص.