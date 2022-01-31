إسرائيل: 74312 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنأفادت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الإثنين، بتشخيص 74312 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، في وقت تواصل فيه الإصابات الخطيرة تسجيل معدلات قياسية.ومنذ منتصف الليل حتى الساعة الثامنة صباحا سجلت 39830 إصابة جديدة بكورونا، لترتفع الإصابات النشطة إلى 421490 إصابة نشطة، وبذلك يبلغ الإجمالي التراكمي للإصابات 2858995 إصابة منذ الإعلان عن انتشار الفيروس في آذار/مارس 2020، بينما بلغ الإجمالي التراكمي لوفيات كورونا 8724 حالة وفاة.ومع استمرار تفشي الفيروس، يلاحظ الارتفاع المتواصل في الحالات التي بحاجة لرعاية طبية في المستشفى، حيث يرقد في مستشفيات اسرائيل 2683 مصابا بينهم 1099 بحالة خطيرة، و1241 بحالة طفيفة، بينما تم ربط 241 مصابا بأجهزة التنفس الاصطناعي.