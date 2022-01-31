شؤون فلسطينية

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة من قبل شرطة الاحتلال

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة من قبل شرطة الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
اقتحم مستوطنون، اليوم الإثنين، المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من قبل شرطة الاحتلال.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، إن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، برفقة حاخامات قدموا شروحات مزيفة عن الهيكل المزعوم، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية في المنطقة الشرقية منه.

ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال على مدار الأسبوع باستثناء يومي الجمعة والسبت، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتغيير الأمر الواقع في الأقصى، ومحاولة تقسيمه زمانيًّا.

أخبار ذات صلة

الاحتلال يعتقل 29 مواطناً من عدة محافظات بالضفة

الاحتلال يعتقل 29 مواطناً من عدة محافظات بالضفة

قوات الاحتلال تستهدف الصيادين والمزارعين في قطاع غزة

قوات الاحتلال تستهدف الصيادين والمزارعين في قطاع غزة

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

الاحتلال يفتش منازل في الخليل

الاحتلال يفتش منازل في الخليل

صحة رام الله: فصل المسافرين عن المخالطين في مراكز فحص (كورونا) تفاديًا للاكتظاظ

صحة رام الله: فصل المسافرين عن المخالطين في مراكز فحص (كورونا) تفاديًا للاكتظاظ

الإحصاء يصدر الرقم القياسي لأسعار المنتج للعام 2021

الإحصاء يصدر الرقم القياسي لأسعار المنتج للعام 2021

اشتية يستقبل رئيس مكتب تمثيل جمهورية التشيك لمناسبة انتهاء مهامه الرسمية

اشتية يستقبل رئيس مكتب تمثيل جمهورية التشيك لمناسبة انتهاء مهامه الرسمية

المرور بغزة تنشر إحصائية لعدد الحوادث والاصابات الناتجة عنها

المرور بغزة تنشر إحصائية لعدد الحوادث والاصابات الناتجة عنها

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

الاحتلال يفتش منازل في الخليل

الاحتلال يفتش منازل في الخليل

الإحصاء يصدر الرقم القياسي لأسعار المنتج للعام 2021

الإحصاء يصدر الرقم القياسي لأسعار المنتج للعام 2021

المرور بغزة تنشر إحصائية لعدد الحوادث والاصابات الناتجة عنها

المرور بغزة تنشر إحصائية لعدد الحوادث والاصابات الناتجة عنها

الاحتلال يعتقل 10 مواطنين من محافظة أريحا

الاحتلال يعتقل 10 مواطنين من محافظة أريحا

الاحتلال يعتقل شابين جنوب بيت لحم

الاحتلال يعتقل شابين جنوب بيت لحم

طالع: كشف &#34;تنسيقات مصرية&#34; للسفر عبر معبر رفح يوم الثلاثاء

طالع: كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الثلاثاء

الرجوب يبحث سبل تعزيز التعاون مع أمين عام المنظمة الكشفية العربية

الرجوب يبحث سبل تعزيز التعاون مع أمين عام المنظمة الكشفية العربية

منوعات

شاهد: أشرف عبدالباقي يكشف عن أول مهنة لمحمد سعد قبل الشهرة

شاهد: أشرف عبدالباقي يكشف عن أول مهنة لمحمد سعد قبل الشهرة

شاهد: تامر حسني يتحول لنسخة من وائل كفوري ويصدم الجميع

شاهد: تامر حسني يتحول لنسخة من وائل كفوري ويصدم الجميع

أحمد فهمي يحدث ضجة بتصريحاته عن الفن&#34; مش عيب يكون بدون أخلاقيات&#34;

أحمد فهمي يحدث ضجة بتصريحاته عن الفن" مش عيب يكون بدون أخلاقيات"

ما حقيقة إعتزال إلهام شاهين عالم الفن؟

ما حقيقة إعتزال إلهام شاهين عالم الفن؟

شاهد: شبيهة فرح الهادي تثير الجدل بآخر ظهور لها

شاهد: شبيهة فرح الهادي تثير الجدل بآخر ظهور لها

شاهد: حورية فرغلي تصدم الجمهور بتصريحات جريئة خلال أزمتها الصحية

شاهد: حورية فرغلي تصدم الجمهور بتصريحات جريئة خلال أزمتها الصحية

بسبب نعيه لجدته.. الجمهور يشن هجومه على حسام حبيب

بسبب نعيه لجدته.. الجمهور يشن هجومه على حسام حبيب

ما حقيقة مهاجمة منى فاروق للفنانة الراحلة دلال عبد العزيز؟

ما حقيقة مهاجمة منى فاروق للفنانة الراحلة دلال عبد العزيز؟

لهذا السبب.. نجلاء بدر تعلن إنسحابها من السباق الرمضاني 2022

لهذا السبب.. نجلاء بدر تعلن إنسحابها من السباق الرمضاني 2022

شاهد: الظهور الأول لإليسا ومروان الخوري بعد خلاف أكثر من 7 سنوات

شاهد: الظهور الأول لإليسا ومروان الخوري بعد خلاف أكثر من 7 سنوات

عربي

قطر تصدر قراراً بشأن لقاح &#34;فايزر&#34; للأطفال

قطر تصدر قراراً بشأن لقاح "فايزر" للأطفال

الأردن: تسجيل 19 وفاة و11833 إصابة بفيروس (كورونا)

الأردن: تسجيل 19 وفاة و11833 إصابة بفيروس (كورونا)

مقتل متظاهر في احتجاجات عمّت العاصمة السودانية ضد حكم العسكر

مقتل متظاهر في احتجاجات عمّت العاصمة السودانية ضد حكم العسكر

شاهد: طائرة الرئيس الإسرائيلي تعبر الأجواء السعودية.. ماذا قال؟

شاهد: طائرة الرئيس الإسرائيلي تعبر الأجواء السعودية.. ماذا قال؟