شؤون فلسطينية

الإحصاء يصدر الرقم القياسي لأسعار المنتج للعام 2021

الإحصاء يصدر الرقم القياسي لأسعار المنتج للعام 2021
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني، أن الرقم القياسي العام لأسعار المنتج في فلسطين، سجل ارتفاعاً نسبته 2.67% خلال العام 2021 مقارنة مع العام السابق، حيث بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المنتج 98.04 خلال العام 2021 (سنة الأساس 2019 = 100).

وقال: "يعود السبب الرئيسي لهذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار السلع ضمن نشاط إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها بنسبة 25.02%، ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء بنسبة 4.35%، وأنشطة الصناعات التحويلية بنسبة 3.80%، ونشاط التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 0.68%، على الرغم من انخفاض أسعار السلع ضمن نشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك بمقدار 2.73%، خلال العام 2021 مقارنة بالعام السابق".

وسجلت أسعار المنتج للسلع المنتجة محلياً والمصدرة للخارج ارتفاعاً نسبته 6.72%، كما سجلت أسعار المنتج للسلع المنتجة والمستهلكة محلياً ارتفاعاً نسبته 2.23% خلال العام 2021 مقارنة بالعام السابق.

إنخفاض أسعار المنتج خلال شهر كانون أول،12/2021

سجل الرقم القياسي العام لأسعار المنتج انخفاضاً مقداره 0.35% خلال شهر كانون أول 2021 مقارنة مع شهر تشرين ثاني 2021أ، حيث بلغ الرقم القياسي العام 99.36 خلال شهر كانون أول 2021 مقارنة ﺒ 99.71 خلال شهر تشرين ثاني 2021 (سنة الأساس 2019 = 100).

الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة

سجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي انخفاضاً مقداره 0.48%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي 106.81 خلال شهر كانون أول 2021 مقارنة بـ 107.32 خلال شهر تشرين ثاني 2021 (سنة الأساس 2019 = 100).

الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً

سجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً من الإنتاج المحلي انخفاضاً مقداره 0.33%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً 98.57 خلال شهر كانون أول 2021 مقارنة ﺒ 98.90 خلال شهر تشرين ثاني 2021 (سنة الأساس 2019 = 100).

حركة أسعار المنتج ضمن الأنشطة الرئيسية

سجلت أسعار إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها انخفاضاً مقداره 4.65%، والتي تشكل أهميتها النسبية 1.50% من سلة المنتج.

وسجلت أسعار إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء انخفاضاً مقداره 3.45%، والتي تشكل أهميتها النسبية 8.23% من سلة المنتج.

كما سجلت أسعار السلع المنتجة من أنشطة الصناعات التحويلية انخفاضاً مقداره 0.30%، والتي تشكل أهميتها النسبية 58.92% من سلة المنتج، وذلك بسبب انخفاض أسعار صناعة الزيوت والدهون النباتية والحيوانية بمقدار 3.55%، وأسعار صناعة منتجات مطاحن الحبوب، والنشا ومنتجات النشا بمقدار 1.89%، وأسعار صناعة الكيماويات والمنتجات الكيميائية بمقدار 1.11%، وأسعار صناعة منتجات الألبان بمقدار 0.30%، على الرغم من ارتفاع أسعار صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 38.82%، وأسعار صناعة المنتجات المعدنية اللافلزية الأخرى غير المصنفة في مكان آخر بنسبة 5.00%، وأسعار تجهيز وحفظ الفواكه والمكسرات والخضراوات بنسبة 0.46%، وأسعار صناعة الأعلاف الحيوانية المحضرة بنسبة 0.45%.

في حين سجلت أسعار السلع المنتجة من نشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك ارتفاعاً نسبته 0.72%، والتي تشكل أهميتها النسبية 29.94% من سلة المنتج، وذلك لارتفاع أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل غير الدائمة بنسبة 4.07%، نتج هذا الارتفاع عن ارتفاع أسعار معظم أصناف الخضروات الطازجة حيث بلغ متوسط سعر الخيار بيوت بلاستيكية 1.99 شيكل/كغم، ومتوسط سعر الكوسا 2.19 شيكل/كغم، ومتوسط سعر الباذنجان 1.07 شيكل/كغم، ومتوسط سعر فلفل أخضر حار 1.74 شيكل/كغم، ومتوسط سعر بازيلاء خضراء 4.02 شيكل/كغم، ومتوسط سعر فول أخضر 3.86 شيكل/كغم، ومتوسط سعر الثوم الجاف 7.57 شيكل/كغم، ومتوسط سعر الفجل 2.52 شيكل/كغم، ومتوسط سعر البطاطا 1.31 شيكل/كغم، على الرغم من انخفاض أسعار السلع ضمن نشاط صيد الأسماك بمقدار 6.77%، وأسعار السلع ضمن نشاط الإنتاج الحيواني انخفضت بمقدار 1.01%، حيث بلغ متوسط سعر عجل بلدي حي 14.39 شيكل/كغم، ومتوسط سعر البيض الطازج 8.34 شيكل/2كغم، ومتوسط سعر دجاج لاحم حي كبير 8.48 شيكل/كغم، ومتوسط سعر دجاج لاحم صوص عمر يوم 2.59 شيكل/كغم، وأسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل الدائمة المعمرة بمقدار 0.41%، حيث بلغ متوسط سعر الافوكادو 1.68 شيكل/كغم، ومتوسط سعر الكلمنتينا 1.51 شيكل/كغم، ومتوسط سعر الليمون 1.53 شيكل/كغم.

كما شهدت أسعار منتجات صناعة التعدين واستغلال المحاجر ارتفاعاً نسبته 0.13% خلال شهر كانون أول 2021 مقارنة بشهر تشرين ثاني 2021، والتي تشكل أهميتها النسبية 1.41% من سلة المنتج.

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