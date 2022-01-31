غزة: أبو مذكور يتحدث عن تفاصيل موسم العمرة

رام الله - دنيا الوطنكشف عوض أبو مذكور، رئيس جمعية أصحاب شركات الحج والعمرة في قطاع غزة، صباح اليوم الاثنين، تفاصيل جديدة حول موسم العمرة للمواطنين الفلسطنيين في القطاع.واكد أبو مذكور في تصريحات لإذاعة (الأقصى)، أن هناك وفداً من وزارة الأوقاف الفلسطينية، سيتوجه لجمهورية مصر للتشاور في مواعيد السفر، لافتا إلى انه سيخرج الاسبوع المقبل.وأشار إلى أن موسم العمرة، سيكون في شهري شعبان ورمضان، منوها في الوقت ذاته إلى أن الأسعار في هذين الشهرين تزيد نتيجة زيادة التأمين والنقل والمواصلات في المملكة العربية السعودية.وقال أبو مذكور: "من المتوقع ارتفاع بسيط في أسعار النقل البري والجوي من جمهورية مصر بسبب تقليص عدد الرحلات ما يؤدي لارتفاع الأسعار بالنسبة للطيران".وأضاف: "تقريباً سعر العمرة سيكون في بداية الموسم 1050 دينار، وفي العشر الأخيرة من رمضان يرتفع سعر العمرة لزيادة عدد أيام المبيت في الفنادق".ووجه رئيس جمعية اصحاب شركات الحج والعمرة في قطاع غزة، نصيحة للمواطنين الذين يرغبون في أداء العمرة بأخذ الطعوم وأن يجهزوا جوازاتهم وأوراقهم.