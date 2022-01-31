الطقس: أجواء شديدة البرودة ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو غائما جزئيا وباردا إلى شديد البرودة ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة ،ويحتمل في ساعات المساء والليل سقوط زخات من الأمطار المتفرقة فوق بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احياناً، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .هذه ألليلة يكون الجو شديد البرودة فوق معظم المناطق ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الامطار فوق بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا ، والرياح جنوبية غربية الى غربية خفيفة إلى معتدلة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .الثلاثاء2022-02-01يكون الجو غائما جزئيا ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا الى بارد نسبي نهارا وشديد البرودة ليلا حيث تبقى درجات الحرارة اقل من معدلها السنوي العام ،وتبقى الفرصة مهيأة حتى ساعات الظهيرة لسقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.الأربعاء2022-02-02يكون الجو صافيا إلى غائم جزئي وباردا الى بارد نسبي نهارا و شديد البرودة ليلا ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام ، الرياح جنوبية شرقية الى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .الخميس2022-02-03يكون الجو غائم جزئيا الى غائم وباردا الى بارد نسبي نهارا و شديد البرودة ليلا ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث تبقى حول معدلها السنوي العام وفرصة لإمطار متفرقة خلال ساعات الليل ، الرياح جنوبية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .