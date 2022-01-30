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الإمارات تعلن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون

الإمارات تعلن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون
جانب من هجوم الحوثي على أبو ظبي - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، في وقت متأخر من مساء اليوم الأحد، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه البلاد.

وأكدت الوزارة أن الهجوم لم ينجم عنه أية خسائر، معلنة بأن بقايا الصاروخ البالستي، سقطت خارج المناطق المأهولة.

وكان المتحدث العسكري للحوثيين، قال إن بياناً سيصدر خلال ساعات، لإعلان تفاصيل عملية عسكرية واسعه في العمق الإماراتي.

كما أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، الاثنين، أنها اعترضت ودمرت صاروخاً باليستياً أطلقته جماعة الحوثي نحو الدولة الاثنين، مشيرة إلى أن قواتها وقوات التحالف، دمرتا موقع ومنصة الإطلاق في اليمن. 

وجاء في البيان: "أعلنت وزارة الدفاع الاثنين عن اعتراض وتدمير دفاعها الجوي صاروخ باليستي أطلقته جماعة الحوثي الإرهابية تجاه الدولة، ولم ينجم عن الهجوم أية خسائر حيث سقطت بقايا الصاروخ الباليستي خارج المناطق المأهولة بالسكان".

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