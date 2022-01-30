الرجوب يبحث سبل تعزيز التعاون مع أمين عام المنظمة الكشفية العربية

رام الله - دنيا الوطنبحث رئيس جمعية الكشافة الفلسطينية، الفريق جبريل الرجوب، اليوم الأحد في العاصمة المصرية القاهرة، مع أمين عام المنظمة الكشفية العربية، عمرو حمدي، سبيل تعزيز التعاون بين جمعية الكشافة الفلسطينية والمنظمة الكشفية العربية.وبحث الرجوب وحمدي اليات التعاون بين الجمعية والمنظمة في سبيل تطوير الحركة الكشفية والارشادية الفلسطينية والارتقاء بها وتطوير الكوادر الكشفية.ووضع الرجوب حمدي في صورة الجهود التي تبذلها جمعية الكشافة الفلسطينية للنهوض بالحركة الكشفية والارشادية، ولتوسيع رقعة انتشارها لتشمل كافة المناطق، وفق الخطة الاستراتيجية للجمعية.كما أطلع الرجوب على أبرز الأنشطة والفعاليات التي تنظمها الكشافة الفلسطينية، والدور الذي تلعبه في خدمة المجتمع الفلسطيني.بدروه، أشاد حمدي بالجهود المبذولة من جمعية الكشافة الفلسطينية، للنهوض بالحركة الكشفية والإرشادية الفلسطينية، مشددا على ضرورة مواصلة العمل لضمان عودة الكشافة الفلسطينية إلى المكانة التي تليق باسم فلسطين عالميا، مؤكدا استعداد المنظمة العربية لتقديم كافة أشكال الدعم الممكنة للنهوض بالكشافة الفلسطينية.كما هنأ حمدي الفريق الرجوب بمناسبة حصول هيئة رواد الكشافة والمرشدات الفلسطينية ثقة اللجنة العالمية للزمالة الدولية ومنحها العضوية الكاملة في اللجنة.