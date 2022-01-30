بعيد ميلاده 60.. برقية تهنئة باللغة العربية من غانتس للعاهل الأردني



وشهدت العلاقات بين الجانبين مؤخرا تدفئة بعد فتور استمر عدة سنوات في عهد الحكومة السابقة، وقد تم مؤخراً التوقيع على اتفاق بين الجانبين في مجالات عدة ومنها المياه.



كما عقد لقاء بين العاهل الأردني وغانتس مؤخراً.



واعرب في برقية تهنئة باللغة العربية، عن أمله في أن يستمر تعزيز العلاقات بين الجانبين من أجل السلام والاستقرار الإقليميين.