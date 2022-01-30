دولي

تحذيرات في إسرائيل لمنتجي ومستوردي المواد الغذائية من مغبة رفعهم الفاحش للأسعار

تحذيرات في إسرائيل لمنتجي ومستوردي المواد الغذائية من مغبة رفعهم الفاحش للأسعار
وزير المالية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان
رام الله - دنيا الوطن
حذر وزيرا المالية والاقتصاد في إسرائيل، أفيغدور ليبرمان، وأورنا باربيباي، منتجي ومستوردي المواد الغذائية والاستهلاكية من مغبة رفعهم الأسعار بصورة فاحشة خلال هذه الفترة.

وكتب الوزيران في رسالة إلى مديري ورؤساء شركات الأغذية والاستيراد الكبرى ان يجب على هذه الشركات التحلي بالمسؤولية في هذه الفترة الصعبة وأن إعلان هذه الشركات عن رفع الأسعار تعد خطوة تهكمية تمس بالجمهور.

وأشار الوزيران الى سعر صرف الشيكل القوي لقاء العملات الأجنبية مما يزيد من أرباح المستوردين محذرين الشركات انهما لن يتهاونا في اتخاذ كافة الخطوات اللازمة لضمان المنافسة الاقتصادية المنصفة خاصة وأن الأزمة الاقتصادية الحالية لم تنته بعد.

وأضاف الوزيران أن الحكومة تبذل قصارى جهودها من اجل اجتياز الأزمة الاقتصادية والمطلوب حاليا هو تعاون العناصر الأخرى في الاقتصاد، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

وفي ختام الرسالة قال الوزيران انهما يتوقعان من الشركات إلغاء رفع الأسعار الذي كانت قد أعلنت عنه.

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