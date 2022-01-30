قوات الاحتلال تهدد أسيراً محرراً من بيت لحم عبر "باقة ورد"

رام الله - دنيا الوطنهددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، الأسير المحرر عوض عساكرة من قرية العساكرة شرق بين لحم، بأنه "سيعرض نفسه للخطر" إذا ما عاد لمقاومة الاحتلال.وقال عساكرة: إن أمر التهديد وصله اليوم من خلال مغلف داخل باقة ورد لمناسبة خطوبته التي تمت قبل أسبوع.يشار إلى أن هذا الأسلوب ينتهجه الاحتلال وتكرر سابقا كما جرى في تشرين ثاني من العام الماضي مع الأسير المحرر مهدي بداونة من مخيم عايدة شمال بيت لحم، حيث أرسل الاحتلال استدعاء له في يوم زفافه.