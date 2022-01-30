شؤون فلسطينية

اشتية يكرم الأمين العام للاتحاد العام للكتّاب والأدباء الفلسطينيين الشاعر مراد السوداني

اشتية يكرم الأمين العام للاتحاد العام للكتّاب والأدباء الفلسطينيين الشاعر مراد السوداني
رام الله - دنيا الوطن
كرّم رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الأحد، في مكتبه برام الله، الأمين العام للاتحاد العام للكتّاب والأدباء الفلسطينيين الشاعر مراد السوداني، لتعيينه نائبا لرئيس التجمع في الشؤون الدولية والعلاقة مع اتحادات وروابط الكتّاب في العالم العربي وآسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية.

وأشاد رئيس الوزراء بدور الاتحاد العام للكتّاب والأدباء الفلسطينيين والقائمين عليه، وجهودهم المبذولة في مواجهة الحرب التي يشنها الاحتلال على الرواية الفلسطينية، والوقوف في وجه كافة محاولات تزويرها.

ودعا اشتية الاتحاد العام للكتاب إلى تعزيز التنسيق والتعاون مع كافة الجهات المعنية كوزارة الثقافة في سبيل حماية والدفاع عن الموروث الثقافي، بالإضافة إلى دعوة الكتّاب والأدباء من مختلف دول العالم لزيارة فلسطين لنقل رسالة شعبنا ومعاناته ونصرة قضيتنا.

هذا وحضر التكريم نائب رئيس المجلس الاستشاري فهمي الزعارير، ونقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر وداوود الديك مستشار رئيس مجلس الوزراء.


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