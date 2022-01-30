ألمانيا: عاصفة تودي بحياة شخص وتصيب آخرين





وبقيت الحركة غير منتظمة الأحد بسبب سقوط أشجار وغصون على سكك الحديد، وفق ما نقل موقع (فرانس 24).



وحذرت خدمات الأرصاد الجوية الأحد من رياح قوية لا زالت منتظرة في هذه المناطق وفي جنوب ألمانيا.



وقتل رجل يبلغ (58 عاماً) السبت مساء كان يتنزه مع رفيقته في بيليتس قرب برلين، بعدما أدت الرياح إى سقوط لوحة إعلانات انتخابية، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية عن الشرطة.



إلى ذلك وقعت شجرة على أحد المارة في بريمن أدت إلى إصابته بجروح بليغة، بحسب عناصر الإطفاء.



وأصيب سائق دراجة نارية بجروح خطرة عندما اصطدم بشجرة وقعت على الطريق، في منطقة ميكليمبورغ بوميرانيا (شمال شرق).



واصطدمت عشر مركبات بأشجار أو أغصان وقعت في منطقة نويبرادنبورغ (شرق)، بحسب ما أفادت الشرطة.



كذلك تضرر العديد من السيارات المتوقفة جراء سقوط أشجار عليها.



رام الله - دنيا الوطنضربت عاصفة شمال وشرق ألمانيا، حيث هبّت رياح عاتية أدت إلى وفاة شخص سقطت عليه لوحة إعلانات وجرح شخصين آخرين.وتوقفت حركة القطارات للمسافات الطويلة جزئياً ليل السبت في عدد من مناطق شمال وشرق البلاد خصوصاً بين هامبورغ وبرلين وبريمن.