الأردن: تسجيل 19 وفاة و11833 إصابة بفيروس (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الأحد، تسجيل 19 وفاة و11833 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 13193 وفاة 1209083 إصابة.وأشارت الوزارة، بحسب الموجز الإعلامي الصادر عنها، إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم بلغت 24.84 بالمئة، وعدد الحالات النشطة حاليا وصل إلى 79853 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت اليوم إلى المستشفيات 198، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 146، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 899 حالة.