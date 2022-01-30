دولي

إسرائيل: تمديد العمل بالشارة الخضراء بأسبوع واحد حتى يوم الأحد المقبل

إسرائيل: تمديد العمل بالشارة الخضراء بأسبوع واحد حتى يوم الأحد المقبل
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
صادقت الحكومة الإسرائيلية، على تمديد العمل بالشارة الخضراء بأسبوع واحد حتى يوم الأحد المقبل السادس من شهر شباط شباط/فبراير.

ومن مجمل ذلك الشارة الخضراء المتبعة في مؤسسات التعليم العالي، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

أما الشارة الخضراء المفروضة على المستخدمين في مؤسسات الصحة والرفاه فتم تمديدها بشهر . 

كما لا يسمح بتجمع اكثر من 50 شخصا في مكان لا يعمل بموجب الشارة الخضراء. 

وتم أيضا تمديد سيران مفعول الشارة البنفسجية في الأماكن التجارية حتى يوم الاحد المقبل.

وبدوره اكد وزير المالية الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان بأنه لن يسمح بتمديد الشارة الخضراء مرة أخرى بعد أسبوع ولو بثانية واحدة .

وفي غضون ذلك أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية، أن هناك حاليا 1089 مريضا في حالة خطيرة في المستشفيات وانه تم تشخيص نحو 50 الف إصابة أمس.

أخبار ذات صلة

على خلفية عاصفة ثلجية.. تصويت على حجب الثقة بالحكومة اليونانية

على خلفية عاصفة ثلجية.. تصويت على حجب الثقة بالحكومة اليونانية

ألمانيا: عاصفة تودي بحياة شخص وتصيب آخرين

ألمانيا: عاصفة تودي بحياة شخص وتصيب آخرين

إسرائيل: بدء العمل بإلزامية إجراء فحوصات (كورونا) منزلية للطلاب مرتين أسبوعيًا

إسرائيل: بدء العمل بإلزامية إجراء فحوصات (كورونا) منزلية للطلاب مرتين أسبوعيًا

بعد لقاءٍ في أبو ظبي: هرتسوغ وبن زايد يوجهان رسالة إلى المنطقة

بعد لقاءٍ في أبو ظبي: هرتسوغ وبن زايد يوجهان رسالة إلى المنطقة

إسرائيل: ارتفاع في أسعار الوقود بدءاً من أول الشهر المقبل

إسرائيل: ارتفاع في أسعار الوقود بدءاً من أول الشهر المقبل

الرئيس الإسرائيلي يصل الإمارات

الرئيس الإسرائيلي يصل الإمارات

مصرع 12 شخصًا في انقلاب حافلة وسط المكسيك

مصرع 12 شخصًا في انقلاب حافلة وسط المكسيك

بعد فشل انتخاب خلف له.. الرئيس الإيطالي يقبل بتولي عهدة ثانية

بعد فشل انتخاب خلف له.. الرئيس الإيطالي يقبل بتولي عهدة ثانية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

صالح ناصر: مبادرتنا لإنهاء الانقسام واقعية ومتوازنة وتأخذ مواقف الأطراف المختلفة

صالح ناصر: مبادرتنا لإنهاء الانقسام واقعية ومتوازنة وتأخذ مواقف الأطراف المختلفة

جنين: الشرطة تقبض على مشتبه فيه بالسرقة وتضبط بحوزته قطعتي سلاح

جنين: الشرطة تقبض على مشتبه فيه بالسرقة وتضبط بحوزته قطعتي سلاح

قوات الاحتلال تعتقل شاباً من بلدة العيسوية شمال شرق القدس

قوات الاحتلال تعتقل شاباً من بلدة العيسوية شمال شرق القدس

سلطة النقد تصدر تقرير التطورات الاقتصادية للربع الثالث 2021

سلطة النقد تصدر تقرير التطورات الاقتصادية للربع الثالث 2021

&#34;الديمقراطية&#34;: ستبقى مبادرتنا لإنهاء الانقسام موضع نقاش وتشاور مع الكل الوطني

"الديمقراطية": ستبقى مبادرتنا لإنهاء الانقسام موضع نقاش وتشاور مع الكل الوطني

اشتية يكرم الشاعر السوداني

اشتية يكرم الشاعر السوداني

الديمقراطية تدعو أطراف (أبراهام) لفرملة خطواتها التطبيعية التحالفية مع إسرائيل

الديمقراطية تدعو أطراف (أبراهام) لفرملة خطواتها التطبيعية التحالفية مع إسرائيل

الرجوب يبارك لرواد ورائدات كشافة فلسطين عضوية الزمالة الدولية

الرجوب يبارك لرواد ورائدات كشافة فلسطين عضوية الزمالة الدولية

منوعات

مريهان حسين تفاجئ جمهورها بطريقتها الغريبة لعلاج نفسها من (كورونا)

مريهان حسين تفاجئ جمهورها بطريقتها الغريبة لعلاج نفسها من (كورونا)

شاهد: عمرو دياب في وصلة رقص جنونية مع نجله

شاهد: عمرو دياب في وصلة رقص جنونية مع نجله

شاهد: عباس النوري يحدث ضجة بعد تصريحاته عن الآذان

شاهد: عباس النوري يحدث ضجة بعد تصريحاته عن الآذان

شاهد: بطل أغنية الغزالة رايقة يغنيها بدون موسيقى

شاهد: بطل أغنية الغزالة رايقة يغنيها بدون موسيقى

شاهد: هند البلوشي تدخل نوبة بكاء بسبب شقيقتها

شاهد: هند البلوشي تدخل نوبة بكاء بسبب شقيقتها

شاهد: فنان مصري يرد على اتهامه بالسخرية من المديح النبوي

شاهد: فنان مصري يرد على اتهامه بالسخرية من المديح النبوي

بابتسامة ممزوجة بالدموع.. الظهور الأول لدنيا وإيمي سمير غانم خلال تكريم والديهم

بابتسامة ممزوجة بالدموع.. الظهور الأول لدنيا وإيمي سمير غانم خلال تكريم والديهم

شاهد: رامز جلال يتوعد محمد عبده خلال استلامه الجائزة

شاهد: رامز جلال يتوعد محمد عبده خلال استلامه الجائزة

شاهد: محمد عبده يحتضن طفله الرضيع ويصدم جمهوره بعدد أبنائه

شاهد: محمد عبده يحتضن طفله الرضيع ويصدم جمهوره بعدد أبنائه

عربي

ولي عهد أبو ظبي ورئيس الوزراء الإثيوبي يبحثان التعاون المشترك

ولي عهد أبو ظبي ورئيس الوزراء الإثيوبي يبحثان التعاون المشترك

الداخلية السعودية تصدر بيانا بشأن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل بالمملكة وتحدد العقوبات

الداخلية السعودية تصدر بيانا بشأن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل بالمملكة وتحدد العقوبات

الكشف عن تفاصيل لقاء ومباحثات محمد بن زايد وأبي أحمد

الكشف عن تفاصيل لقاء ومباحثات محمد بن زايد وأبي أحمد

القاهرة تدرس ربط نافذة المصرية بالمنظومات السعودية والإماراتية

القاهرة تدرس ربط نافذة المصرية بالمنظومات السعودية والإماراتية