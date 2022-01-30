إسرائيل: تمديد العمل بالشارة الخضراء بأسبوع واحد حتى يوم الأحد المقبل





ومن مجمل ذلك الشارة الخضراء المتبعة في مؤسسات التعليم العالي، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).





أما الشارة الخضراء المفروضة على المستخدمين في مؤسسات الصحة والرفاه فتم تمديدها بشهر .





كما لا يسمح بتجمع اكثر من 50 شخصا في مكان لا يعمل بموجب الشارة الخضراء.





وتم أيضا تمديد سيران مفعول الشارة البنفسجية في الأماكن التجارية حتى يوم الاحد المقبل.





وبدوره اكد وزير المالية الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان بأنه لن يسمح بتمديد الشارة الخضراء مرة أخرى بعد أسبوع ولو بثانية واحدة .



وفي غضون ذلك أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية، أن هناك حاليا 1089 مريضا في حالة خطيرة في المستشفيات وانه تم تشخيص نحو 50 الف إصابة أمس.



رام الله - دنيا الوطنصادقت الحكومة الإسرائيلية، على تمديد العمل بالشارة الخضراء بأسبوع واحد حتى يوم الأحد المقبل السادس من شهر شباط شباط/فبراير.