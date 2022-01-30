جنين: الشرطة تقبض على مشتبه فيه بالسرقة وتضبط بحوزته قطعتي سلاح

قبضت الشرطة اليوم على مشتبه فيه بسرقة مصاغ ذهبي من داخل منزل وضبطت بحوزته قطعتي سلاح ناري في إحدى البلدات جنوب مدينة جنين.





وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، بأن فرع المباحث العامة بشرطة المحافظة تلقى شكوى من مواطن حول قيام مجهول بسرقة مصاغ ذهبي من داخل منزله.





وبالبحث والتحري تم حصر الاشتباه بشخص وبالقبض عليه وتدوين إفادته أفاد بقيامه بعملية السرقة وأنه قام بالتصرف بالمسروقات وأنه يحوز على قطعتي سلاحٍ ناري تم ضبطهما لاحقاً .





وأكد الشرطة أنه تم التحفظ على المقبوض عليه والتحرز على المضبوطات لحين إحالته لجهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه أصولاً.

رام الله - دنيا الوطن