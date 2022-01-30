شؤون فلسطينية

فلسطين: الكشف عن إحصائية إصابات ووفيات (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

فلسطين: الكشف عن إحصائية إصابات ووفيات (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الأحد، تسجيل 11 وفاة و8657 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) و1023 حالة تعافٍ خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت، في التقرير الوبائي حول الفيروس في فلسطين، أنه تم تسجيل سبع حالات وفاة في قطاع غزة وحالتين في طوباس وحالة في طولكرم، وحالة في جنين نتيجة الإصابة بالفيروس.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: طولكرم 449، ضواحي القدس 165، الخليل 541، قلقيلية 179، سلفيت 210، نابلس 873، رام الله والبيرة 1071، بيت لحم 368، جنين 337، طوباس 96، أريحا والأغوار 163، قطاع غزة 1345، مدينة القدس 2860.

ولفتت إلى وجود 70 مريضا في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في المستشفيات بالضفة 150 مريضا، بينهم 22 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وقالت إن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 90.491.7% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 8.7% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: طولكرم 49، ضواحي القدس 60، الخليل 126، قلقيلية 13، سلفيت 25، نابلس 112، رام الله والبيرة 241، بيت لحم 157، جنين 43، طوباس 17، أريحا والأغوار 50، قطاع غزة 130.

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