حسين الشيخ: موضوع الأسرى وإطلاق سراحهم على رأس اهتمام القيادة الفلسطينية

وأوضح في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، أن "موضوع الأسرى وإطلاق سراحهم، سواءً المعتقلين قبل اتفاقيات أوسلو والقيادات السياسية وكبار السن والأطفال والمرضى والنساء، على رأس اهتمام القيادة الفلسطينية ومطلب دائم في كل الحوارات وعلى كل المستويات".

وكان الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، شدد على أن قضية الأسرى لها أولوية قصوى عند الرئيس محمود عباس، الذي يطالب بالإفراج عنهم في كل لقاءاته، سواء كانت مع الإسرائيليين أو مع الجانب الأميركي، أو مع أي جهة دولية.



