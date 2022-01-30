حسين الشيخ: موضوع الأسرى وإطلاق سراحهم على رأس اهتمام القيادة الفلسطينية
أكد رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية، الوزير حسين الشيخ، اليوم الأحد، أن موضوع الأسرى وإطلاق سراحهم، على رأس اهتمام القيادة الفلسطينية ومطلب دائم في كل الحوارات وعلى كل المستويات.
وأوضح في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، أن "موضوع الأسرى وإطلاق سراحهم، سواءً المعتقلين قبل اتفاقيات أوسلو والقيادات السياسية وكبار السن والأطفال والمرضى والنساء، على رأس اهتمام القيادة الفلسطينية ومطلب دائم في كل الحوارات وعلى كل المستويات".
وكان الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، شدد على أن قضية الأسرى لها أولوية قصوى عند الرئيس محمود عباس، الذي يطالب بالإفراج عنهم في كل لقاءاته، سواء كانت مع الإسرائيليين أو مع الجانب الأميركي، أو مع أي جهة دولية.
وأوضح أبو ردينة في تصريح لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، اليوم الأحد، أن ما يتم تداوله في وسائل الإعلام الإسرائيلية حول مطلب سري للرئيس من وزير جيش الاحتلال بيني غانتس بإطلاق سراح الدفعة الرابعة من أسرى ما قبل أوسلو هو مطلب دائم على أجندته، والمطالبة بإطلاق سراح الأسرى مستمر على مدار الساعة.
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