إسرائيل: بدء العمل بإلزامية إجراء فحوصات (كورونا) منزلية للطلاب مرتين أسبوعيًا





وأدّى قرار الإلغاء إلى تشويشات واسعة النطاق في مؤسسات التعليم الأسبوع الفائت، بسبب رفض نقابة المعلمين لهذا الأمر.



وتنتظم الدراسة في المدارس الابتدائية والإعدادية اليوم وغداً الاثنين، بعد أن مددت محكمة العمل الأمر الذي يحظر على المعلمين الشروع في اضراب حتى يوم غدٍ.





وأمرت المحكمة نقابة المعلمين ووزارة التربية والتعليم بالاستمرار في التفاوض حول الخلاف المتعلق بإلغاء الحجر الصحي للتلاميذ.







رام الله - دنيا الوطنبدأ صباح اليوم العمل في إسرائيل، بإلزامية إجراء فحوصات (كورونا) منزلية للطلاب مرتين أسبوعياً في يومي الأحد والأربعاء، بعد إلغاء الحجر الصحي في جهاز التعليم.