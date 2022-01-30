شؤون فلسطينية

الرجوب يبارك لرواد ورائدات كشافة فلسطين عضوية الزمالة الدولية

الرجوب يبارك لرواد ورائدات كشافة فلسطين عضوية الزمالة الدولية
رام الله - دنيا الوطن
إلتقى الفريق جبريل الرجوب، رئيس جمعية الكشافة الفلسطينية، في العاصمة المصرية القاهرة ، الرائدات ريما ضراغمة و مي الخالدي المشاركات في اجتماع اللجان الفنية للاتحاد العربي لرواد الكشافة والمرشدات، والتي بدأت أعمالها الاثنين 24/1/2022 ، كما وحضر اللقاء القائد أحمد سرحان الأمين العام المساعد لجمعية الكشافة الفلسطينية، والقائدة سماح أحمد مقرر اللجنة العربية للتنوع والإندماج، حيث بارك الرجوب نيل هيئة رواد الكشافة والمرشدات الفلسطينية الزمالة الدولية، وتوصيتها لعضوية فلسطين الكاملة في اتحاد رواد الكشافة العالمي .

وأثنى الرجوب على مشاركة الرائدات في إجتماعات اللجان العربية للاتحاد العربي لرواد الكشافة والمرشدات، التي انعقدت في القاهرة يناير الحالي، مؤكدا على أهمية حضور الكشفية الفلسطينية في جميع المحافل العربية والعالمية، لما لفلسطين من تاريخ كبير وأثر منذ نشأة الكشافة ،ووجه التهنئة لرئيس الهيئة الرائد محفوظ قاحوش وجميع الرواد والرائدات على إمتداد التواجد الفلسطيني .

جدير بالذكر أن فلسطين تشهد نقلة نوعية في العمل الكشفي والحضور الدولي منذ تولي الفريق الرجوب رئاسة جمعية الكشافة الفلسطينية ، حيث أصدر الرجوب تعليماته لتسهيل مهام المشاركين في اللقاءات والتجمعات الكشفية عربيا ودوليا .


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