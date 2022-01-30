(أونروا) تعلن صرف مساعدات مادية للأسر المتضررة من العدوان الأخير على القطاع

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، اليوم الأحد، عن صرف مساعدات نقدية لإصلاح المنازل التي تضررت خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة بدءاً من الغد عبر البنوك.وأوضحت (أونروا)، في بيان لها، أنه سيتم توزيع 1,940,000 دولار أمريكي مخصصة لإصلاح 600 منزل تأثروا جزئيا جراء التصعيد الأخير، بالإضافة إلى دعم 555 عائلة من خلال دفع المستحقات المالية لبدل الإيجار للفترة من كانون الثاني/يناير إلى نيسان/إبريل 2022.وأشارت إلى أن طواقمها تواصلت أيضا مع نحو 700 عائلة جديدة لتوقيع التعهدات الخاصة بإصلاح منازلهم، بنحو 1,500,000 دولار أمريكي، والتي سيتم صرفها من البنوك خلال الأسبوع القادم.ودعت (أونروا) جميع العائلات التي تصلها إشعارات إلى الذهاب للبنوك واستلام المبلغ النقدي المخصص لهم والبدء في الأعمال المطلوبة.يشار إلى أن الخسائر المادية المباشرة للعدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع بلغت نحو 420 مليون دولار، إضافة لخسائر غير مباشرة، وفقا لمعطيات رسمية.