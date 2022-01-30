بعد لقاءٍ في أبو ظبي: هرتسوغ وبن زايد يوجهان رسالة إلى المنطقة

وقال ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إن الموقف الإسرائيلي يعكس الرؤيا المشتركة للجانبين، إزاء "التهديدات على الاستقرار في المنطقة وعلى السلام على يد المنظمات الإرهابية".





وأكد وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، أن الإمارات وإسرائيل، يشاطران ذات الفكرة للتعامل مع تهديدات هذه المنظمات بكل حزم وصرامة.







وبعث هرتسوغ وبن زايد رسالة الى المنطقة، مفادها أن "هناك طريقا مغايراً يضمن السلام والحياة المشتركة وانه بإمكان أبناء إبراهيم عليه السلام العيش سوية"، وفق تعبيرها.

وشكر بن زايد هرتسوغ خلال لقائهما اليوم في العاصمة الإماراتية على الموقف الواضح ضد الاعتداءات الأخيرة التي استهدفت منشآت مدنية في الإمارات.

ومن المقرر أن يزور هرتسوغ غداً إمارة دبي . وأضاف بن زايد خلال لقاء مع الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ في أبو ظبي: "أنه يمكننا عن طريق السلام توظيف الموارد والقدرات في خدمة الشعبين وتمهيد الطريق الى مستقبل أفضل"، وفق تعبيره.

رام الله - دنيا الوطن