شؤون فلسطينية

لجنة الانتخابات تتسلم تقارير هيئات الرقابة على المرحلة الأولى من الانتخابات المحلية

لجنة الانتخابات تتسلم تقارير هيئات الرقابة على المرحلة الأولى من الانتخابات المحلية
رام الله - دنيا الوطن
تسلمت لجنة الانتخابات المركزية التقارير النهائية من هيئات ومؤسسات حقوقية اعتمدت كهيئات رقابة خلال المرحلة الأولى من الانتخابات المحلية التي جرت يوم السبت 11/12/2021.

وقالت اللجنة في بيان صحفي، بأنها تلقت تقارير 11 هيئة رقابية، موضحة أن ملاحظاتها وتوصياتها تركزت على يوم الاقتراع، وأكدت اللجنة أنها تدرس هذه التقارير للاستفادة من الملاحظات والتوصيات الواردة فيها لتطوير الإجراءات المتبعة في العمليات الانتخابية، ومنها المرحلة الثانية من الانتخابات المحلية.

وأضافت أنها تتطلع لاستلام تقارير من جميع هيئات الرقابة التي اعتمدت للرقابة على المرحلة الأولى وعددها 37 هيئة رقابة محلية، وذلك لدورها في تطوير عملها وإجراءاتها بما يضمن نزاهة وسلامة العملية الانتخابية.

ولفتت لجنة الانتخابات إلى أن المؤسسات التي وردت تقارير رقابة منها، هي: معهد الأبحاث التطبيقية (اريج)، اللجنة الاهلية للرقابة على الانتخابات، جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، مركز نرسان، مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية –شمس، مركز القدس للنساء، مؤسسة مساواة، الهيئة الاستشارية لتطوير المؤسسات (الاتحاد العام لذوي الإعاقة)، المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية، جمعية المدافعين عن حقوق الإنسان والحريات العامة وجمعية ذنابة الخيرية للثقافة، مؤسسة الحق.

من جانب آخر، أشارت لجنة الانتخابات إلى فتح باب اعتماد هيئات الرقابة للمرحلة الثانية من الانتخابات المحلية 2021، وذلك حتى يوم الأربعاء 16/3/2022 من خلال تقديم الطلب ومرفقاته الكترونياً، موضحة أن كافة هيئات الرقابة التي اعتُمدت في الانتخابات المحلية 2021 المرحلة الأولى، هي هيئات معتمدة تلقائياً.

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