هيئة الأسرى: الأسير ناصر أبو حميد ما زال لا يقوى على تحريك أطرافه

رام الله - دنيا الوطنقال المتحدث باسم هيئة شؤون الاسرى والمحررين حسنعبد ربه إن الأسير ناصر أبو حميد يتعرض لجريمة جديدة من قبل إدارة سجون الاحتلال التي عمدت الى نقله من مستشفى برزلاي الى عيادة سجن الرملة التي تفتقر للمعدات والكوادر الطبية بما يتلائم مع حالته الصحية.وأوضح عبد ربه اليوم الأحد، أن الحالة الصحية للأسير أبو حميد ما تزال صعبة، فهو لا يقوَى على تحريك أطرافه ويحتاج عناية طبية خاصة، مشيرا الى ان الاحتلال يرفض السماح لأي جهةطبية محايدة الاطلاع على حالته الصحية بشكل كامل.وأكد عبد ربه على خطورة الحالة التي يمر بها الأسير الفتى أمل نخلة، لافتا أنه بحاجة للعناية الطبية اللازمة في ظل اصابته بالسرطان واجراء عمليات جراحية قبيل اعتقاله واصابته مؤخرا بفيروس كورونا، مضيفا أن هناك مطالبات دولية بالافراج عنه في ظل امعان الاحتلال في اعتقاله اداريا.