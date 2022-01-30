شؤون فلسطينية

الرئاسة الفلسطينية: الاتصالات مع الادارة الأمريكية تسير ببطئ لكنها لم تصل لطريق مسدود

الرئاسة الفلسطينية: الاتصالات مع الادارة الأمريكية تسير ببطئ لكنها لم تصل لطريق مسدود
رام الله - دنيا الوطن
 شدد الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، أن قضية الأسرى لها أولوية قصوى عند الرئيس محمود عباس ويطالب بالافراج عنهم في كل لقاءاته سواء كانت مع الاسرائيليين أو مع الجانب الأمريكي أو مع أي جهة دولية.

وأوضح أبو ردينة للإذاعة الرسمية اليوم الأحد، أن ما يتم تداوله في وسائل الإعلام الإسرائيلية حول مطلب سري للرئيس من
وزير جيش الاحتلال بيني غانتس باطلاق سراح الدفعة الرابعة من أسرى ما قبل أوسلو هو مطلب دائم على اجندة سيادته والمطالبة بإطلاق سراح الأسرى مستمر على مدار الساعة.

وأضاف أبو ردينة أن القيادة وعلى رأسها للرئيس ستواصل المعركة الدائمة والمستمرة على معاشات الأسرى والشهداء وسيتم تقاسم لقمة العيش معهم.

وأشار أبو ردينة إلى أن هنالك جهات تحاول ان تعبث أو أن تسيء للقضية الفلسطينية لكن المجلس المركزي القادم سيؤكد على رسالة الرئيس الدائمة بأنه لن يكون هناك أمن ولا استقرار دون القدس وتحرير الاسرى.

ووصف أبو ردينة تصريحات رئيس حكومة الاحتلال الأخيرة برفضه إقامة الدولة الفلسطينية بأن لا قيمة لها ولن تزيدنا إلا اصرارا وعزيمة من أجل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وأشار أبو ردينة إلى أنه ما دامت إسرائيل تستمر بهذه السياسة فهي عمليا تثبت يوما بعد يوم وللعالم بأسره أنها غير معنية بالأمن والاستقرار وبالسلام، موضحا أن على الحكومة الإسرائيلية أن تعلم أن مفتاح السلام والامن في يد شعبنا ولن ينفعهم لا الحماية الامريكية ولا التطبيع، ولن ينفعهم سوى الاتفاق مع شعبنا والحصول على رضاه لأن شعبنا لن يتراجع عن حقوقه وسيبقى
صامدا على ارضه.

وفيما يتصل بالعلاقة الفلسطينية الأمريكية، قال أبو ردينة إن هذه الاتصالات مستمرة وتسير ببطء شديد لكنها لم تصل الى نتائج بعد حول القضايا الأساسية وعلى رأسها تنفيذ وعود الرئيس بايدن سواء فيما يتعلق بالقدس أو القنصلية او وقف الاستيطان.

وأضاف أبو ردينة أن هذه الاتصالات لم تصل الى طريق مسدود معربا عن أسفه لضبابية الموقف الامريكي الحالي الذي لا يخدم قضية السلام وحل الدولتين مشددا أن على الجميع أن يعلم أن القضية الفلسطينية لا يمكن تجاوزها.

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